Bombeiro é condenado por morte de estudante colombiano em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Eduardo de La Hoz morreu sete meses após ser baleado, em 2017. (Foto: Arquivo/O Sul)

Em julgamento concluído nessa terça-feira (8) em Porto Alegre, um soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS) foi condenado pela morte de um universitário colombiano em condomínio residencial no bairro Floresta, no verão de 2017. A pena é de oito anos de prisão em regime semiaberto, mais a perda do cargo na corporação. O réu entretanto, não tinha antecedentes até cometer o homicídio, e poderá recorrer da sentença em liberdade.

A vítima, Eduardo Andrés de La Hoz León, 29 anos, recebeu dois tiros durante discussão com seu vizinho e algoz. Ele sobreviveu e ficou mais de sete meses em um hospital na capital gaúcha, mas acabou não resistindo.

Iniciado na segunda-feira, o júri foi presidido pela juíza Eveline Radaelli Buffon, do 1º Juizado da 2ª Vara de Porto Alegre. Já a defesa foi conduzida pelos advogados Anderlon Junqueira e Taís Lopes, ao passo que a acusação ficou a cargo do promotor Luiz Eduardo de Oliveira Azevedo, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

No dia 16 de fevereiro de 2017, o estudante havia procurado o subsíndico do prédio para reclamar do sumiço de sua bicicleta na garagem, devido a um provável furto. Os ânimos se acirraram e o bombeiro, também morador do local, interferiu. Armado, ele ordenou que o colombiano se deitasse. “Mesmo após afirmar que estava desarmado e pedir calma, o estudante foi baleado”, detalha o MPRS.

Ainda de acordo com a denúncia, o rapaz foi socorrido e permaneceu internado por mais de sete meses, até falecer no hospital, no dia 25 de setembro daquele ano, em decorrência dos ferimentos. Oriundo da cidade de Barranquilla, ele cursava mestrado em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) havia quase dois anos.

MPRS recorrerá

O Ministério Público gaúcho já informou que recorrerá para aumentar a pena de oito anos de prisão do bombeiro condenado pelo homicídio simples de Eduardo de La Hoz León. A informação é do promotor Luiz Eduardo de Oliveira Azevedo, que atuou no Tribunal: “Entendemos que a sentença está abaixo do merecido pelo réu”.

Na época do crime, houve inicialmente uma denúncia por tentativa de homicídio. O óbito do universitário, porém, fez com o que o caso passasse a homicídio simples. “O MPRS fez um aditamento à denúncia para homicídio consumado em consequência dos dois tiros que a vítima levou.”

(Marcello Campos)

