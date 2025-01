Porto Alegre Definidas as datas do ano letivo de 2025 nas escolas municipais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

O retorno das atividades para alunos de todas as etapas, tanto de escolas de Educação Infantil quanto de Ensino Fundamental, ocorrerá em 17 de fevereiro Foto: Seduc/Arquivo (Foto: Seduc/Arquivo) Foto: Seduc/Arquivo

A Smed (Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre) definiu as datas do calendário oficial para o ano letivo de 2025. O retorno das atividades para alunos de todas as etapas, tanto de escolas de Educação Infantil quanto de Ensino Fundamental, ocorrerá em 17 de fevereiro. No total, 67 mil alunos estão matriculados nas 100 instituições próprias da prefeitura e em 219 escolas conveniadas.

Outras datas

O retorno das atividades regulares para os docentes está marcado para 13 de fevereiro. Na mesma data ocorrerá a 1ª Jornada Pedagógica para a Educação Infantil e, no dia seguinte, 14, para o Ensino Fundamental. O recesso escolar de inverno para estudantes está fixado entre os dias 28 de julho e 1º de agosto. Já o encerramento das aulas está previsto para 19 de dezembro.

Central de vagas

Pais e responsáveis de alunos da Educação Infantil que ainda não cadastraram pedido de vaga ou não obtiveram confirmação de solicitação feita em 2024 devem agendar atendimento na Central de Vagas.

Após a confirmação da reserva de dia e de horário, o atendimento ocorrerá, na data agendada, na Central de Vagas, localizada na rua dos Andradas, 680, no térreo. Há horários disponíveis entre 8h45 e 11h30 e das 13h30 às 17h15.

