Rio Grande do Sul Azeite gaúcho com selo premium do governo do Estado está entre os melhores do mundo

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

O programa Produtos Premium fomenta a competitividade das marcas gaúchas de excelência, conectando produtores ao mercado Foto: Divulgação Sict Foto: Divulgação Sict

Certificado com o selo do programa Produtos Premium, da Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia), o azeite produzido pela Estância das Oliveiras, de Viamão, foi reconhecido no EVOO World Ranking, ranking global dos azeites de oliva extravirgem, consolidando-se entre os melhores do mundo.

A conquista reforça a qualidade e a excelência dos produtos premium produzidos no Rio Grande do Sul, destacando a força do setor no cenário nacional e internacional.

Para a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, o reconhecimento reflete o impacto do programa Produtos Premium, que promove a valorização e projeção de itens diferenciados.

“O programa é fundamental para que os produtos ganhem destaque não só no Brasil, mas também no mercado global. É uma prova de que investir em qualidade e inovação abre portas para novas oportunidades,” afirmou a titular da Sict.

A Estância das Oliveiras, localizada em um dos principais polos de olivicultura do Estado, ficou na quinta posição entre os fabricantes de azeite de oliva mais premiados do mundo em 2024.

As técnicas adotadas no local garantem a pureza e o sabor dos produtos, elevando-os à categoria de referência no mercado. Esse reconhecimento é resultado de um trabalho constante para aliar tradição e inovação na produção de azeites de alta qualidade.

O sócio-diretor da Estância das Oliveiras, Rafael Goelzer, ressaltou a importância das características do produto para receber as premiações.

“A acidez é importante, mas o que realmente diferencia um azeite extravirgem de altíssima qualidade são as notas de sabor e a complexidade que ele atinge com zero defeito. O azeite não pode apresentar defeitos olfativos ou gustativos e, além disso, precisa amplificar as notas de sabor. Nossos azeites chegam a atingir até 12 notas de sabor”, constatou.

Selo do Estado serve como balizador para consumidores brasileiros

“O selo, concedido pelo governo do Estado, é uma grande iniciativa, que trabalha com os mais altos níveis de critérios de avaliação, os mesmos adotados nos grandes concursos mundiais. Isso serve como um balizador para os consumidores brasileiros”, complementou Goelzer.

Conforme o sócio-diretor da Estância das Oliveiras, 2025 promete ser um ano ainda melhor que 2024 em termos de produtividade no Rio Grande do Sul, mantendo o mais importante, que é a qualidade dos azeites.

“Além disso, estamos entusiasmados com a abertura das ações de olivoturismo, que incluirão degustações orientadas, almoços temáticos, visitas aos olivais e ao lagar, proporcionando uma experiência única para quem deseja conhecer mais sobre a produção e a excelência dos nossos produtos”, disse.

A Prosperato (Caçapava do Sul), a Fazendas do Azeite Sabiá (Encruzilhada do Sul), a Al-Zait & Co (Rosário do Sul) e a Agroturismo Recanto Maestro (Restinga Seca) também receberam reconhecimento internacional pelo trabalho desenvolvido na área.

Programa Produtos Premium

O programa Produtos Premium busca fomentar a competitividade dos produtos gaúchos de excelência, conectando produtores ao mercado e promovendo selos de qualidade que atestam a superioridade das marcas. Atualmente, há quatro selos: azeite de oliva premium, carne premium, cordeiro premium e cachaça premium.

O selo de reconhecimento do azeite de oliva extravirgem como Produto Premium – Origem e Qualidade RS é resultado de uma parceria entre a Sict e o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).

Assim como nas edições anteriores, os azeites da safra 2024 que receberam o selo da Sict passaram por critérios rigorosos de comprovação de procedência e qualidade, que incluíram análises físico-químicas, sensoriais e documental.

