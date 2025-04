Rio Grande do Sul Sapucaia do Sul realiza a primeira caminhada municipal de conscientização do autismo

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Foi inaugurado também o Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar Foto: Divulgação Foi inaugurado também o Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na manhã de sábado (05), Sapucaia do Sul realizou uma caminhada em apoio e conscientização do autismo. Centenas de famílias estavam presentes e caminharam levando balões e cartazes de apoio e aceitação do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Logo após a caminhada, o prefeito Volmir Rodrigues, o vice-prefeito Nestor Bernardes e o secretário de Educação, Juliano Rodrigues, inauguraram o CEMAM (Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar). O espaço irá oferecer suporte para alunos com espectro autista e crianças em investigação, oferecendo mais de 15 especialidades de apoio aos alunos.

“Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para esse momento tão especial. Estamos construindo uma cidade que cuida e acolhe os alunos e as famílias atípicas”, afirmou o prefeito Volmir Rodrigues.

