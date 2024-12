Futebol Definidos os grupos do Mundial de Clubes 2025; veja os confrontos dos clubes brasileiros

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Quatro times se classificaram para representar o Brasil na competição: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Foto: Vítor Silva/Botafogo Quatro times se classificaram para representar o Brasil na competição: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. (Foto: Vítor Silva/Botafogo) Foto: Vítor Silva/Botafogo

Nesta quinta-feira (5) foi realizado o sorteio dos grupos para o Mundial de Clubes 2025, que acontece do dia 15 de junho de 2025 ao dia 13 de julho. Quatro times se classificaram para representar o Brasil na competição: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense.

O Palmeiras vai encarar o Inter Miami, de Messi e Suárez. Enquanto o Botafogo medirá forças com o PSG e Atlético de Madrid. O Flamengo vai encarar os ingleses do Chelsea e o Fluminense caiu no grupo do Borussia Dortmund, atual vice-campeão da Champions League.

O torneio será disputado nos mesmos moldes antigos da Copa do Mundo de seleções, com cada equipe fazendo três partidas na primeira fase, e os dois primeiros de cada chave avançando para as oitavas de final, para então se iniciar a fase de mata-mata em jogo único.

Confira os grupos

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al Ahly

Inter Miami

Grupo B

PSG

Atlético de Madri

Botafogo

Seattle Sounders

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City

Boca Juniors

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance

Chelsea

León

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds

Monterrey

Inter de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan

Mamelodi Sundowns

Grupo G

Manchester City

Wydad

Al Ain

Juventus

Grupo H

Real Madrid

Al Hilal

Pachuca

Salzburg

O primeira brasileiro a estrear na competição será o Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira faz seu primeiro jogo contra o português Porto. O Botafogo encara o Seattle Sounders, enquanto o Flamengo tem vida fácil logo de cara, contra o Espérance da Tunísia, e o Fluminense pega o poderoso Borussia Dortmund.

Além dos quatro times brasileiros, o torneio conta com dois argentinos, 12 europeus, cinco da América Central, quatro da África, quatro da Ásia e uma equipe da Oceania.

De acordo com a Fifa, a organizadora do torneio, os 32 times foram divididos nos oito potes para “garantir equilíbrio competitivo e diversidade geográfica” na competição. A divisão entre os representantes de cada confederação nos potes foi de acordo com os rankings continentais. No pote 1, ficaram os quatro melhores times do ranking da Europa e os quatro melhores times do ranking da América do Sul. O pote 2 tem apenas equipes europeias: os outros oito participantes do continente que garantiram vaga no Mundial.

No pote 3 ficaram os dois melhores times dos rankings dos seguintes continentes: Ásia, África e Américas Central e do Norte. E também os outros dois representantes da América do Sul. O pote 4 ficou com os outros times classificados para o torneio, incluindo os representantes da Oceania e do país-sede.

