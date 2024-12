Política Lula condecora ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica com maior honraria brasileira

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"A pessoa mais extraordinária que conheci", declarou Lula. Foto: Reprodução "A pessoa mais extraordinária que conheci", declarou Lula. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quinta-feira (5) o ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica em sua tradicional chácara em Montevidéu, no Uruguai. O presidente se emocionou ao encontrar o amigo.

“A pessoa mais extraordinária que conheci”, declarou Lula. Na ocasião ele condecorou Mujica com uma honraria do governo brasileiro, o Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria brasileira a estrangeiros. Conforme o regulamento da ordem, o Grande Colar é entregue apenas a chefes de Estado “em circunstância que justifique esse especial agraciamento”. A concessão da honraria é decidida pelo presidente por meio de decreto presidencial.

Normalmente, as honrarias desse tipo são entregues a chefes de Estado que visitam o Brasil. Em março deste ano, o petista concedeu o Grande Colar ao presidente da França, Emmanuel Macron, durante sua visita a Brasília.

Lula e Mujica compartilham uma trajetória de amizade e afinidade ideológica. Ambos são identificados com o campo progressista da política. Mujica, que presidiu o Uruguai entre 2010 e 2015, tornou-se uma figura global pelo estilo de vida austero e pela defesa dos direitos humanos e ambientais.

Ele passou por recentes problemas de saúde. No dia 27 de agosto, a médica Raquel Panone afirmou em entrevista coletiva que Mujica “foi curado” do câncer de esôfago que o afligia.

“Temos fortes convicções de que o câncer foi curado, que não existe mais, porque fizemos várias tomografias estes dias e isso mostra que não há evidência do tumor”, explicou Panone à imprensa.

“Fizemos cinco tomografias computadorizadas e não há sinais do tumor”, acrescentou.

Menos de um mês depois, em 7 de setembro, o ex-presidente passou por uma cirurgia para colocação de uma sonda diretamente ao estômago.

A visita a Mujica ocorreu durante a viagem de Lula ao Uruguai para a cúpula do Mercosul. O evento, que reúne os presidentes dos países-membros do bloco, deve marcar o anúncio do aguardado acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, tema central das discussões.

O acordo, negociado há décadas, é visto como uma oportunidade para ampliar as relações comerciais entre os blocos e fortalecer as economias dos países sul-americanos. No entanto, ainda enfrenta resistências de setores produtivos e governamentais, tanto na América Latina quanto na Europa.

O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, afirmou nesta quinta que todos os países do Mercosul se mostraram a favor do texto que firma um acordo de livre comércio entre o bloco e a União Europeia.

A confirmação oficial virá nesta sexta-feira (6), após a reunião dos líderes dos blocos na cúpula do Mercosul, que acontece em Montevidéu, no Uruguai. As negociações, paralisadas depois que um acordo de princípio foi alcançado em 2019, foram retomadas nos últimos meses a pedido da Comissão Europeia, que determina a política comercial para toda a UE.

Mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse que a conclusão do aguardado acordo comercial entre os dois blocos “está à vista”. Ela viajou ao Uruguai para participar das reuniões, o que reforça a chance de um anúncio nesta semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-condecora-ex-presidente-do-uruguai-pepe-mujica-com-maior-honraria-brasileira/

Lula condecora ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica com maior honraria brasileira

2024-12-05