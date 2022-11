A era de Elkeson no Grêmio chegou ao fim. O jogador anunciou a sua saída do Tricolor no sábado (05) em suas redes sociais. O centroavante foi contratado em 2022, fez 24 partidas e marcou 4 gols.

O brasileiro naturalizado chinês chegou em Porto Alegre em abril de 2022 já com a Série B em andamento. Além de conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro, o jogador foi campeão de Recopa Gaúcha.

No seu perfil no Instagram, Elkeson falou em sentimento de gratidão e agradeceu pela oportunidade de voltar a jogar no Brasil.

Confira a nota na íntegra

“Hoje, oficialmente, se encerra meu vínculo com o Grêmio. E só uma palavra pode resumir meu sentimento nesse momento: OBRIGADO!

Cheguei num clube gigante que estava passando por um momento complicado, jogando uma série B, fragilizado. Mas desde que pisei em Porto Alegre vi muita esperança de todos de que as coisas iam melhorar.

Deixo o Grêmio com um sentimento enorme de gratidão e com o dever cumprido. O Grêmio está de volta ao lugar que nunca deveria ter saído.

Obrigado pela oportunidade de voltar a jogar no Brasil depois de tantos anos, por receber a mim e minha família com muito carinho e por me apoiarem até o fim.

O Grêmio ganhou mais um torcedor.

Obrigado!”