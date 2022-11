Rio Grande do Sul Fazenda tem novo secretário adjunto no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Governador Ranolfo e o secretário Busatto com o novo adjunto, Carlos Mário Lima de Souza (E), no Piratini Foto: Nabor Goulart/Secom Foto: Nabor Goulart/Secom

O governador Ranolfo Vieira Júnior confirmou, na manhã desta segunda-feira (07), o nome do novo secretário adjunto da Fazenda. O escolhido para atuar ao lado do secretário da pasta, Leonardo Busatto, é Carlos Mário Lima de Souza, servidor do quadro e auditor fiscal da Receita Estadual.

Formado em Contabilidade e pós-graduado em Auditoria e Gestão de Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o servidor iniciou sua trajetória na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado. Souza também passou por outras áreas fazendárias, tendo atuado em importantes posições de liderança, como gestor da Supervisão de Tecnologia da Informação, coordenador-geral do Profisco/RS e diretor do Departamento de Administração.

Desde agosto deste ano, vinha ocupando o cargo de chefe do gabinete do secretário da Fazenda. Carlos Mário Lima de Souza assume a função que vinha sendo desempenhada pelo auditor fiscal Jorge Luis Tonetto.

