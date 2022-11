O ano do Inter está chegando ao fim. Mesmo que ainda esteja focado no vice-campeonato do Brasileirão, a direção colorada avançou para renovar com Gabriel Mercado e Rodrigo Moledo para a próxima temporada.

Mercado e Moledo possuem vínculos até 31 de dezembro de 2022. Ambos poderiam assinar pré-contrato com outras equipes, mas os dois defensores gostariam de permanecer no estádio Beira-Rio. Como o desejo da direção era o mesmo, restava abrir negociações, o que está acontecendo nos últimos dias.

Contratado no ano passado como um pedido do ex-técnico Diego Aguirre, Mercado soma 36 partidas na temporada. Já Moledo esteve em campo em 21 oportunidades com a camisa Colorada.