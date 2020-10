Porto Alegre Delegacia do Meio Ambiente participa de força-tarefa de combate a desmatamentos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Nos locais, foi possível identificar o corte ilegal de árvores. Foto: Divulgação/PCRS Nos locais, foi possível identificar o corte ilegal de árvores. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

A Polícia Civil, por meio da Dema (Delegacia do Meio Ambiente), do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), na manhã desta quinta-feira (15), participou de Força-Tarefa para combate a desmatamentos na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo a delegada Marina Goltz, a ação ocorreu em conjunto com a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul), a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre e o Batalhão Ambiental da Brigada Militar. O objetivo é combater os desmatamentos e ocupações clandestinas na zona sul de Porto Alegre.

Foram fiscalizados dois endereços no bairro Campo Novo. Nos locais, foi possível identificar o corte ilegal de árvores, sendo que as informações irão subsidiar procedimentos policiais que serão instaurados na Dema por crimes contra a flora.

