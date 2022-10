Porto Alegre Delegacia especializada investiga relatos de ofensas racistas ao cantor carioca Seu Jorge durante show em clube de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Artista publicou vídeo sobre o caso na noite desta segunda-feira. (Foto: Divulgação)

A Delegacia de Combate à Intolerância de Porto Alegre abriu investigação sobre relatos de injúria racial ao cantor carioca Seu Jorge por parte do público de um show no Grêmio Náutico União na noite de sexta-feira (14). Ele teria sido alvo de sons imitando macacos e ofensas como “negro vagabundo”, após se manifestar politicamente durante a apresentação.

Segundo testemunhas, o incidente ocorreu quando o artista chamou ao palco o cavaquinista Pedrinho da Serrinha, de 15 anos e também negro, para acompanhá-lo no bis.

Ao discursar sobre as mazelas sócio-econômicas enfrentadas no País pelos jovens afrodescendentes e se manifestar contra a redução da maioridade penal, o cantor teria sido hostilizado, abreviando então sua performance.

Artista se manifesta

Na noite desta segunda-feira (17), o músico de 52 anos postou nas redes sociais um vídeo de 9 minutos, no qual dá a sua versão sobre o caso. Sentado em um palco com a bandeira do Rio Grande do Sul projetada ao fundo, ele confirmou os xingamentos e repudiou o que considera “ódio gratuito” e “grosseria racista”.

Ele também questionou a ausência de negros entre os espectadores e agradeceu ao apoio recebido em todo o País, inclusive por parte de porto-alegrenses que repudiaram o incidente.

“Não vi qualquer pessoa negra no jantar. As que encontrei foram funcionários e ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar pra mim ou falar comigo quando eu chegasse ao local (…). Não era a cidade que eu conhecia”, declarou em um dos trechos de sua fala.

Seu Jorge emendou: “Ao povo negro de toda a Região Sul, quero dizer que amo todos vocês, admiro e respeito. E digo também que estamos mais unidos do que nunca. Vamos vencer essa guerra que segrega nosso povo à miséria e à falta de oportunidades”.

Clube emite nota

Após a repercussão do fato, a direção do clube que promoveu o show publicou nota oficial informando que o caso está sendo apurado internamente e prometeu responsabilizar os envolvidos se o crime for devidamente provado. Confira o texto, assinado pelo presidente Paulo José Kolberg Bing:

“O Grêmio Náutico União está apurando internamente os fatos ocorridos em evento realizado no dia 14 de outubro, durante apresentação do cantor Seu Jorge. Se comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Seguindo seu estatuto e compromisso com associados e sociedade, o União repudia qualquer tipo de discriminação. Ressaltamos que Seu Jorge foi o artista escolhido para realizar show com a presença de associados e não associados do clube, considerando-se sua representatividade nacional e reconhecimento internacional, e destacamos nosso respeito ao profissional e a seu trabalho”.

(Marcello Campos)

