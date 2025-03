Mundo Delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia se reúnem desta segunda na Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

Essas discussões se concentrarão “principalmente” em reviver a iniciativa de grãos do Mar Negro. (Foto: Reprodução)

A primeira reunião em Riade, na Arábia Saudita, entre as delegações dos EUA e da Ucrânia sobre as negociações de cessar-fogo ocorreu no domingo (23), disseram duas fontes familiarizadas com as discussões ao portal CNN. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também confirmou a reunião de domingo em uma postagem no X. Autoridades russas também devem se reunir com delegados dos EUA na Arábia Saudita a partir desta segunda.

Na publicação, o presidente ucraniano diz que teve uma reunião com o gabinete militar em Kharkiv, onde foram discutidos os desdobramentos nas principais direções e o curso da operação na região russa de Kursk. Zelensky, diz ainda, que no encontro, houve uma preparação para a reunião de amanhã na Arábia Saudita.Equipes técnicas farão parte do encontro em Riade.

Umerov, que lidera a delegação ucraniana, indicou que a pauta da reunião inclui propostas para proteger instalações de energia e infraestrutura crítica. Explicou que essas são questões técnicas complexas, razão pela qual a delegação inclui especialistas em energia, bem como representantes militares versados ​​nos componentes naval e aéreo.

Nesta segunda chegarão a Riad, o chefe do Comitê de Assuntos Internacionais do Senado Russo, Grigory Karasin, e o assessor do diretor do Serviço Federal de Segurança (FSB), Sergei Beseda, dois experientes negociadores “muito conhecedores de questões internacionais”, segundo o Kremlin.

Negociações com Moscou ocorrem nesta segunda

Essas discussões se concentrarão “principalmente” em reviver a iniciativa de grãos do Mar Negro, disse o Kremlin neste domingo.

O acordo foi intermediado pelas Nações Unidas e pela Turquia e teve como objetivo permitir que a Ucrânia, uma das principais exportadoras de grãos do mundo antes da invasão em grande escala da Rússia, enviasse produtos com segurança.

A Rússia permitiu que o acordo expirasse em 2023, dizendo que suas demandas não foram atendidas.

Os delegados russos “estarão prontos para discutir as nuances” em torno da retomada do acordo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à TV estatal russa em uma entrevista que foi ao ar neste domingo, acrescentando que há “um grande número” de detalhes a serem resolvidos. As informações são dos portais CNN e Exame.

