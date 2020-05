Política Delegado diz que foi convidado por Ramagem para assumir Polícia Federal no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O delegado Alexandre Ramagem, atual diretor da Abin. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O delegado Alexandre Ramagem, atual diretor da Abin. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O delegado Alexandre Saraiva, da superintendência da PF (Polícia Federal) no Amazonas, relatou em depoimento prestado nesta quarta-feira (13) ter recebido convite do atual diretor da Abin, Alexandre Ramagem, para ocupar a chefia da PF no Rio de Janeiro. A proposta teria sido feita”no início do segundo semestre” de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro tentou emplacar o seu nome para comandar a corporação no Rio.

Alexandre Ramagem foi indicado por Bolsonaro para a direção-geral da Polícia Federal, mas teve a nomeação suspensa por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Conforme Saraiva, Ramagem ligou para convidá-lo para ser superintendente no Rio de Janeiro, dizendo que o presidente da República tinha alguns nomes para sugerir ao ex-ministro Sérgio Moro para ocupar a função.

Ele teria aceitado o convite, mas relatou a Ramagem que não acreditava que seu nome fosse efetivamente indicado, em função do então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, não ter indicado nenhum delegado ocupante da região da Amazônia Legal para uma posição de comando no litoral do País.

Depois disso, Saraiva relata ter se encontrado com o então ministro Sérgio Moro no aeroporto de Manaus e que Moro teria perguntado “que história é essa de você no Rio de Janeiro?”

Foi feito o relato do telefonema e as ressalvas, e segundo Saraiva, Moro teria tido uma atitude extremamente correta com ele. Moro teria dito que “estava sabendo” e que ele podia ficar tranquilo.

Ainda de acordo com Saraiva, a indicação ao seu nome teria encontrado resistência na administração do então diretor-geral Maurício Valeixo.

