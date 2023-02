Rio Grande do Sul Delegado Fernando Sodré é empossado como novo chefe da Polícia Civil gaúcha

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2023

Delegado Sodré é o primeiro negro a assumir o comando da Polícia Civil em 181 anos de instituição. Foto: Divulgação Delegado Sodré é o primeiro negro a assumir o comando da Polícia Civil em 181 anos de instituição. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O delegado Fernando Sodré tomou posse, nesta terça-feira (14), como novo chefe de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, em evento realizado no auditório Cícero do Amaral Viana, no Palácio da Polícia.

Em seu discurso, o novo chefe de Polícia definiu a posse como um “momento de extremo júbilo” que assinala o entrelaçamento de diversos momentos de sua trajetória. Primeiro negro a assumir o comando da Polícia Civil em 181 anos de instituição, delegado Sodré também destacou que o feito é um importante marco no enfrentamento ao racismo. “Isso demonstra a força da diversidade, a visão do Estado e o cumprimento de suas autoridades públicas no enfrentamento do racismo estrutural”, explicou.

Além dos agradecimentos, o Sodré acentuou, em sua fala, o compromisso que assume em realizar uma gestão cada vez mais integrada com as demais forças de segurança do Estado nos níveis operacionais, de gestão e de inteligência. Ele também ressaltou que seu comando será pautado, principalmente, pela proteção dos grupos vulneráveis e pelo combate ao crime organizado, aos crimes violentos, como homicídios e feminicídios, aos crimes patrimoniais, como roubos e extorsões, e ao tráfico de drogas.

O governador Eduardo Leite comemorou a indicação do primeiro homem negro para comandar a Polícia Civil gaúcha. “Isso deveria ser algo natural e que já deveria ter acontecido há mais tempo, mas, enquanto for exceção, nós teremos que destacar fortemente, porque governar é também buscar liderar em uma direção correta do ponto de vista civilizatório”, disse. Leite também destacou a importância da integração entre as forças de segurança que vem ocorrendo nos últimos anos e que deve seguir pautando a Segurança Pública nos próximos anos.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, exaltou o trabalho de excelência realizado da Polícia Civil e salientou que a indicação do delegado Sodré para o comando da instituição vem para reforçar ainda mais o trabalho realizado. Caron também lembrou a importante atuação do novo chefe no interior do Estado. “Nós temos um Chefe de Polícia que estava no interior, a mais de 500 km da Capital, e foi guindado ao cargo pelo seu trabalho e pelo exemplo que sempre deu ao longo de sua carreira”, falou o secretário.

Currículo

Natural de São Paulo, Fernando Antônio Sodré de Oliveira tem 58 anos. É delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul desde 1998. Em 25 anos de atuação na Polícia gaúcha, chegou à 4ª classe, o mais alto nível da carreira. Desde 2019, atuava como titular da 13ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, em Santo Ângelo, cargo que já havia ocupado entre 2011 a 2015.

Quadro completo

– Academia de Polícia Civil (Acadepol): Elisangela Melo Reghelin.

– Chefe de Gabinete: Silvia Cristina Azevedo Sehn.

– Chefe de Polícia: Fernando Antônio Sodré de Oliveira.

– Conselho Superior de Polícia (CSP): Fernando Antônio Sodré de Oliveira. Vice-presidente Isabel Pires Trevisan e secretário-executivo Daniel Artur Selbach Schmitz.

– Conselho de Administração Superior (CAS): Fernando Antônio Sodré de Oliveira.

– Coordenadoria de Recursos Especiais (Core): Bolivar dos Reis Llantada.

– Corregedoria-Geral da Polícia Civil (Cogepol): Elisângela Piccoli de Bastiani.

– Departamento de Polícia do Interior (DPI): Nedson Ramos de Oliveira.

– Departamento de Polícia Metropolitana (DPM): Adriana Regina da Costa.

– Departamento de Administração Policial (DAP): Cristiano Fiolic Alvarez.

– Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV): Christian Nedel.

– Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic): Vanessa Pitrez.

– Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc): Carlos Henrique Braga Wendt.

– Departamento de Tecnologia da Informação Policial (DTIP): Antônio Vicente Vargas Nunes.

– Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): Mário Francisco Vargas de Souza.

– Subchefe de Polícia: Heraldo Chaves Guerreiro.

