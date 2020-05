Política Delegado Tácio Muzzi é nomeado como superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Delegado (foto) foi escolhido pelo novo diretor-geral, Rolando de Souza Foto: Reprodução Delegado (foto) foi escolhido pelo novo diretor-geral, Rolando de Souza. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O delegado Tacio Muzzi Carvalho e Carneiro foi nomeado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União para assumir o cargo de superintendente regional de PF (Polícia Federal) no Rio de Janeiro. O delegado Muzzi foi escolhido pelo novo diretor-geral, Rolando de Souza.

A portaria com a nomeação é assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tercio Issami Tokano. O diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, já tinha anunciado cinco trocas em superintendências da corporação nos estados desde que assumiu o cargo no último dia 4 de maio.

Souza foi escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para comandar a PF após a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Tácio Muzzi irá substituir Carlos Henrique Oliveira. No último dia 5 de maio, Oliveira foi confirmado como o novo diretor-executivo da PF, o segundo cargo mais importante da corporação. Apesar de ter ido para a diretoria-executiva, Oliveira deixará de estar na linha de frente das investigações da PF. Na prática, não foi uma promoção.

O diretor-executivo cuida de questões administrativas da PF e de áreas como: imigração, estrangeiros, registro de armas, controle de produção de substâncias químicas, portos e aeroportos.

Superintendência do Rio em foco

A superintendência do Rio está no centro das acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estaria tentando interferir politicamente na PF.

Tácio Muzzi está na PF desde 2003 e foi superintendente interino da PF no Rio durante cinco meses no ano passado. Também na PF, ele participou de várias investigações de combate à corrupção como a operação Gladiador, que prendeu o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Álvaro Lins.

O delegado foi chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros, da Superintendência da PF no Rio, e também atuou no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (diretor adjunto) e foi diretor do Departamento Penitenciário Nacional.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política