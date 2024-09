Brasil Delegados de Pernambuco repudiam acusação de Deolane por abuso de autoridade

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Influencer voltou a ser presa nessa terça-feira (10) por descumprimento de medidas cautelares. (Foto: Reprodução)

A Associação de Delegados de Polícia de Pernambuco (ADEPPE) emitiu uma nota para repudiar as acusações da influenciadora Deolane Bezerra de que o investigador responsável pelo caso teria cometido abuso de autoridade. Ela está presa sob suspeita de integrar um esquema que envolve casas de apostas e o jogo do bicho.

“A Associação de Delegados de Polícia de Pernambuco vem à público expressar seu repúdio às declarações infundadas da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que acusou o delegado Paulo Gondim de abuso de autoridade no exercício de suas funções”, diz o texto.

A nota foi emitida após a influencer conceder uma entrevista em frente ao presídio dizendo que sua prisão foi “criminosa” e que houve “abuso de autoridade”.

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) também divulgou uma nota pública de repúdio contra a influencer.

Deolane foi alvo da Operação Integration, que, desde 2022, coleta provas junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre esquemas de lavagem de dinheiro por casas de apostas, como a Esportes da Sorte, além do jogo do bicho.

Nova prisão

Deolane Bezerra voltou a ser presa nessa terça-feira (10) após descumprir medidas cautelares estabelecidas pela Justiça. A prisão domiciliar foi revogada um dia após obter o habeas corpus e ser liberada da Colônia Pena Feminina do Recife, onde estava detida desde a semana anterior. De acordo com as regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, ela não poderia se pronunciar publicamente sobre o caso por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação.

Apesar das restrições estabelecidas, ela falou em um microfone da imprensa ao deixar o presídio. “Foi uma prisão criminosa”, afirmou a influenciadora, enquanto atravessava a multidão que se deslocou para o portão da unidade prisional após o anúncio do habeas corpus.

Logo em seguida, o perfil oficial dela publicou uma foto em que aparecia com a boca tapada com um adesivo desenhado com um X, como se estivesse impedida de falar. Na legenda, a frase “Carta Aberta”. Em pouco menos de uma hora de realizada a publicação, a imagem ganhou mais de um milhão de curtidas e recebeu diversos comentários.

Após nova audiência de custódia virtual, realizada nessa quarta-feira (11), a pernambucana teve a prisão preventiva mantida pela Justiça. Desde terça ela está na Colônia Penal Feminina de Buíque. A penitenciária para qual Deolane foi transferida fica a aproximadamente 280 km da anterior, localizada na capital Recife, onde a mãe dela está desde 4 de setembro.

2024-09-12