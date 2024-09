Brasil Superior Tribunal de Justiça nega conceder habeas corpus para Solange Bezerra, mãe de Deolane, presa no Recife

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Decisão mantém prisão preventiva de Solange (D), que está na Colônia Penal Feminina Bom Pastor. (Foto: Reprodução)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o segundo pedido de habeas corpus feito pela defesa de Solange Bezerra, mãe de Deolane, que permanece presa na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife, em Pernambuco. A família recorreu ao STJ após o TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) negar o primeiro habeas corpus.

Na primeira tentativa de soltar Solange Bezerra, os advogados alegaram que a mãe de Deolane Bezerra tinha problemas de saúde no coração, ela inclusive passou no dia de sua prisão, mas o pedido também foi negado. Solange Bezerra segue detida na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, no Recife.

Relator do processo, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão decidiu manter a prisão da influenciadora, que é suspeita de lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar.

“Lastimo que a Paciente não tenha tido para com a sua filha a mesma prioridade, atenção e cuidado que a Justiça brasileira teve, mas diante da gravidade dos fatos, tenho que agiu acertadamente a MM Juíza quando decretou a prisão preventiva da paciente, medida que diante das circunstâncias fáticas acima apresentadas se mostra totalmente proporcional”, alegou o magistrado.

Deolane

Deolane Bezerra estava presa na mesma unidade, mas foi contemplada com um habeas corpus e liberada para cumprir a prisão em regime domiciliar. No entanto, o benefício foi revogado após a advogada descumprir uma das medidas cautelares, sendo levada para Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), na região do Agreste de Pernambuco, há quase 300 km da capital.

A decisão mantém a prisão preventiva de Solange, que está detida desde o dia 4 de setembro. Ela e a filha são alvos de um complexo processo de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Desabafo

Na madrugada dessa quinta-feira (12), Danielle Bezerra, filha de Solange e irmã de Deolane, surgiu chorando no Instagram, expressando seu desespero e frustração com a situação, enfatizando a luta de sua mãe ao longo dos anos e pedindo compreensão e respeito.

“Quem está aqui falando não é mais a Dra. Daniele, é a Daniele mãe, filha e irmã. Quem está aqui falando para vocês é uma pessoa desesperada que sabe que já errou de gritar demais e falar muito, porque só quem tem uma mãe presa sabe. Minha mãe está presa e é inocente. Agora ainda sai matéria falando uma coisa dessas de tráfico de drogas”, disse ela.

A filha de Solange continuou o desabafo:

“Parem, por favor, parem, a gente não aguenta mais. Se um dia vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vão falar coisas que não queriam pelo desespero de ter uma mãe presa, ainda mais com uma notícia dessas. Minha mãe é uma pobre coitada que com 20 anos tinha três filhas, saiu do interior de Pernambuco e trabalhou de faxineira, arrumadeira, vendedora, tudo que era possível para criar nós três, não para acontecer o que está acontecendo. Me perdoem se me excedi, é minha mãe que está presa”, disse ela.

