Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Demais ministros do Supremo veem incoerência, pois Fux aceitou denúncia contra réus

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ao aceitar a denúncia, Fux afirmou que tudo que se volta contra o Estado democrático de Direito é "absolutamente repugnante e inaceitável". (Foto: Gustavo Moreno/STF)

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) manifestaram incredulidade com o início do voto de Luiz Fux, nessa quarta-feira (10), no julgamento da tentativa de golpe de Estado.

O ministro foi o terceiro dos cinco integrantes da Primeira Turma da Corte a votar no julgamento – faltam ainda Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Fux afirmou que o STF não tem competência para julgar o caso – sob o entendimento de que os réus são pessoas sem prerrogativa de foro privilegiado – e defendeu a anulação do processo: “Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa Corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já haviam perdidos seus cargos”.

Para outros magistrados, a manifestação é incongruente, porque Fux votou a favor de o STF aceitar a denúncia contra Jair Bolsonaro e os outros sete réus do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe. Na ocasião, Fux afirmou que tudo que se volta contra o Estado democrático de Direito é “absolutamente repugnante e inaceitável”.

Declarou ainda que, em outros tempos, “jamais se caracterizaria a tentativa como um crime consumado” – mas que a legislação atual permite esse enquadramento para os crimes contra o Estado democrático de Direito.

Ao proferir o voto nessa quarta, o ministro acrescentou que, mesmo se o STF tivesse de julgar a ação, a Primeira Turma (composta por cinco ministros) não seria a mais adequada para fazê-lo – mas, sim, o plenário (composto por 11 ministros).

Também acolheu os argumentos dos advogados dos acusados sobre o cerceamento da defesa por conta da dificuldade de acessar os documentos do processo com tempo hábil para analisá-los: “Em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, sem identificação com antecedência dos dados, eu acolho a preliminar de violação constitucional de ampla defesa e declaro cerceamento de defesa”.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Para o ministro Luiz Fux, o julgamento da trama golpista deveria descer à primeira instância da Justiça
https://www.osul.com.br/demais-ministros-do-supremo-veem-incoerencia-pois-fux-aceitou-denuncia-contra-reus/ Demais ministros do Supremo veem incoerência, pois Fux aceitou denúncia contra réus 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”

Notícias Ministro do Supremo Flavio Dino aciona a Polícia Federal após receber graves ameaças pela internet

Notícias Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico

Política Ministro do Supremo Luiz Fux diverge de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e vota para anular processo de Bolsonaro e 7 réus