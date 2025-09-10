Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Inter Inter encaminha saída de Enner Valencia para clube do exterior

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Equatoriano chegou ao Colorado em 2023 e acumula convocações para a seleção de seu país. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O equatoriano Enner Valencia está de saída do Inter. Segundo apurou a ESPN, o clube gaúcho encaminhou os termos de uma rescisão amigável com o centroavante, autor do gol da vitória do Equador sobre a Argentina, nessa terça-feira (9), pela última rodada das Eliminatórias para a Copa 2026. Restam apenas detalhes burocráticos para finalizar o negócio. O Pachuca, do México, deve ser o destino.

Enner Valencia estava no Inter desde 2023 e seu contrato tem duração até junho de 2026. Ao todo, são 100 jogos disputados, com 31 gols marcados e seis assistências. Com o acordo, o Colorado deixará de custear vínculo com o jogador e ainda manterá parte dos direitos econômicos do equatoriano. Além do mais, o centroavante poderia assinar um pré-contrato com outro clube em janeiro.

A janela de transferências no México encerra nesta sexta-feira (12). O tempo curto obriga a partes a acelerarem as negociações. Mesmo saindo sem custos, o Inter manterá 50% dos direitos econômicos do atleta de 35 anos.

Revelado pelo Emelec, do Equador, o jogador passou pelo Pachuca na temporada 2013/2014, onde marcou 18 gols em 25 jogos. Depois teve passagens por West Ham, Everton, Tigres e Fenerbahçe, antes de acertar com o Internacional em 2023. No Colorado, ao longo de três temporadas, marcou 31 gols em 100 partidas.

