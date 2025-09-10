Inter Inter lança o terceiro uniforme em homenagem ao título brasileiro de 1975

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A campanha de lançamento contou com a presença de Carpegiani, campeão em 1975, que apareceu como maestro em vídeo gravado no Beira-Rio Foto: Divulgação/Internacional "A campanha de lançamento contou com a presença de Carpegiani, campeão em 1975, que apareceu como maestro em vídeo gravado no Beira-Rio. (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter apresentou seu terceiro uniforme da temporada 2025, com uma homenagem especial ao primeiro título brasileiro conquistado pelo clube, em 1975. Desenvolvido em parceria com a Adidas, o modelo aposta em um visual totalmente preto, camisa, calção e meiões, e traz elementos que remetem à conquista histórica.

A camisa exibe a inscrição “1975” em destaque na parte frontal, além das iniciais “SCI” no lugar do escudo tradicional, reforçando o caráter comemorativo da peça. O design minimalista e monocromático busca representar a força e a identidade do clube, com detalhes sutis em relevo e acabamento em tom sobre tom.

A campanha de lançamento foi gravada no gramado do Beira-Rio e contou com a participação de atletas dos elencos masculino e feminino, além de Paulo César Carpegiani, um dos ídolos da equipe campeã de 1975. No vídeo oficial, Carpegiani aparece como maestro de uma orquestra, em alusão ao estilo de jogo refinado daquele time histórico.

O novo uniforme já está disponível nas lojas físicas e virtuais do clube e da Adidas. Sócios em dia têm direito a 15% de desconto na Inter Store. Os preços variam entre R$ 349,99 (infantil) e R$ 399,99 (adulto).

A estreia oficial da camisa está prevista para o próximo jogo do Inter no Campeonato Brasileiro, e a expectativa é que o uniforme seja bem recebido pela torcida, que mantém viva a memória das grandes conquistas coloradas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-lanca-o-terceiro-uniforme-em-homenagem-ao-titulo-brasileiro-de-1975/

Inter lança o terceiro uniforme em homenagem ao título brasileiro de 1975

2025-09-10