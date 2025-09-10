Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Árvore rara e ameaçada de extinção é registrada pela primeira vez em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Espécie é conhecida popularmente como camboatã, marmelinho ou leiteiro

Foto: Rogério Otávio Schmidt/Divulgação/Smamus

Uma espécie ameaçada de extinção foi identificada pela primeira vez em área natural de Porto Alegre. Trata-se da Brosimum glaziovii Taub, conhecida popularmente como camboatã, marmelinho ou leiteiro.

O registro ocorreu em abril, no bioma da Mata Atlântica, durante trabalho da equipe da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade), em cooperação técnica com o pesquisador Martin Molz, do Museu de Ciências Naturais do Jardim Botânico do Rio Grande do Sul.

O exemplar foi localizado no terreno da antiga sede da Associação dos Professores do RS, na rua Jacarandás, região da Ponta Grossa. Até então, a espécie nunca havia sido identificada em levantamentos anteriores realizados em áreas naturais da Capital.

A partir deste registro, a Brosimum glaziovii Taub passa a ser considerada de ocorrência autóctone (ou seja, nativa) e extremamente rara em Porto Alegre. Segundo avaliação da equipe, o vegetal possui 13,5 metros de altura e apresenta bom estado de saúde.

A árvore é classificada como “Em Perigo de Extinção” (EN), conforme o Decreto Estadual nº 52.109, de 19 de dezembro de 2014, que trata da flora nativa ameaçada no Rio Grande do Sul.

Após a identificação, o exemplar foi cadastrado como matriz de sementes pelo Viveiro Municipal, que aguarda a produção para iniciar a propagação de novas mudas. “A preservação da Brosimum glaziovii Taub representa um avanço importante tanto para a conservação da biodiversidade local quanto para o fortalecimento do conhecimento científico sobre espécies nativas”, explica Rogério Otávio Schmidt, engenheiro agrônomo e chefe da equipe de produção vegetal do Viveiro Municipal da secretaria.

Viveiro Municipal

Com 3,5 hectares de área, o espaço dedica 2,5 hectares à produção de mais de 120 espécies nativas do Rio Grande do Sul, incluindo árvores, arbustos e herbáceas. O trabalho realizado no local valoriza a flora regional e contribui para a conservação do patrimônio natural da cidade.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Saiba quem foi o primeiro estrangeiro da história do Grêmio
Inter lança o terceiro uniforme em homenagem ao título brasileiro de 1975
https://www.osul.com.br/arvore-rara-e-ameacada-de-extincao-e-registrada-pela-primeira-vez-em-porto-alegre/ Árvore rara e ameaçada de extinção é registrada pela primeira vez em Porto Alegre 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Porto Alegre Cadeia Pública de Porto Alegre é reinaurada após três anos de obras

Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Porto Alegre Empresa que instalará painéis de led no Mercado Público de Porto Alegre tem 90 dias para a colocação do material

Porto Alegre Porto Alegre sedia encontro de secretários de educação das capitais nesta semana