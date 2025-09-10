Grêmio Saiba quem foi o primeiro estrangeiro da história do Grêmio

Campeão olímpico e mundial com o Uruguai, José Leandro Andrade vestiu a camisa do Grêmio em 1935 e marcou o início da internacionalização do elenco tricolor

Em 1935, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense deu um passo ousado rumo à internacionalização do seu elenco: contratou o uruguaio José Leandro Andrade, que entrou para a história como o primeiro jogador estrangeiro a vestir a camisa tricolor.

Conhecido como “La Maravilla Negra”, Andrade não era apenas um atleta estrangeiro, era uma lenda do futebol mundial. Meio-campista elegante e habilidoso, foi campeão olímpico com o Uruguai em 1924 (Paris) e 1928 (Amsterdã), além de conquistar a primeira Copa do Mundo da FIFA em 1930, disputada em solo uruguaio.

Sua chegada a Porto Alegre surpreendeu os torcedores da época. Trazer um campeão mundial e olímpico simbolizava a ambição do Grêmio em competir em alto nível, não apenas no cenário gaúcho, mas também nacional. A contratação reforçou a imagem do clube como uma potência esportiva em ascensão.

Mesmo com uma passagem breve, Andrade deixou um legado duradouro. Sua presença marcou o início da abertura internacional do elenco gremista e permanece registrada nas enciclopédias e arquivos históricos como um marco de pioneirismo.

A história de José Leandro Andrade é também a história de um tempo em que o futebol brasileiro começava a se profissionalizar, e clubes como o Grêmio ousavam mirar além das fronteiras locais, buscando referências no mais alto nível do esporte mundial.

