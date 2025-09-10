Grêmio A vinda de Willian para o Grêmio teve influência direta de duas figuras marcantes da história do futebol

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Aos 37 anos, o jogador acertou sua transferência para o Grêmio até o fim de 2026 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mano Menezes foi o técnico que deu a primeira oportunidade a Willian na Seleção Brasileira, enquanto Felipão o convocou para sua estreia em Copas do Mundo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O meia-atacante Willian Borges da Silva, ex-Chelsea e Seleção Brasileira, está de volta ao futebol brasileiro. Aos 37 anos, o jogador acertou sua transferência para o Grêmio até o fim de 2026, e dois nomes foram fundamentais para concretizar esse retorno: o técnico Mano Menezes e o diretor técnico Luiz Felipe Scolari.

Ambos têm histórico com Willian na Seleção Brasileira. Mano foi o responsável por sua primeira convocação em 2011, enquanto Felipão o levou para a Copa do Mundo de 2014. A relação de confiança construída ao longo dos anos foi determinante para convencer o atleta a vestir a camisa tricolor.

Willian estava livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Fulham, da Inglaterra. Mesmo com a janela de transferências fechada, o Grêmio pôde registrar o jogador por ele estar sem contrato. O clube corre contra o tempo para inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro antes do prazo final, no dia 12 de setembro.

Além da conexão com os treinadores, o projeto esportivo apresentado pelo Grêmio, com foco na disputa da Libertadores de 2026, e garantias de segurança para sua família foram fatores decisivos. Willian havia declarado anteriormente que não voltaria ao Brasil após episódios de ameaças durante sua passagem pelo Corinthians, mas mudou de ideia diante da proposta gremista.

Com passagens marcantes por Chelsea, Arsenal, Shakhtar Donetsk e Seleção Brasileira, Willian chega como o oitavo reforço do clube para o segundo semestre. A expectativa é de que sua experiência internacional e liderança fora de campo contribuam para fortalecer o elenco na reta final da temporada.

