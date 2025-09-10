Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter busca parcerias para construir o novo Centro de Treinamento em Guaíba

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Projeto prevê alojamento para mais de 200 atletas e estádio com capacidade para 5 mil pessoas em Guaíba

Foto: Reprodução
Projeto prevê alojamento para mais de 200 atletas e estádio com capacidade para 5 mil pessoas em Guaíba. (Foto: Reprodução)

O Inter está em busca de investidores para tirar do papel um antigo sonho: a construção de um centro de treinamento moderno na cidade de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O projeto, batizado de Cidade do Inter, foi reavaliado após as enchentes de 2024 e agora está orçado em cerca de R$ 100 milhões.

O terreno, doado pelo governo do Estado, fica no bairro Santa Rita, às margens da Estrada do Conde. A localização estratégica, em linha reta com o Beira-Rio, foi escolhida para abrigar todas as categorias do clube, do profissional ao feminino, passando pelas divisões de base.

A estrutura prevista é ambiciosa: dez campos oficiais com grama natural, dois sintéticos cobertos, estádio para 5 mil pessoas, quadra de futsal, piscina aquecida, hidromassagem, sala de imprensa, refeitório, área de lazer e alojamento para até 210 atletas. O estacionamento terá capacidade para 500 veículos.

Após os danos causados pelas enchentes no CT Parque Gigante, o Inter decidiu reforçar o novo projeto com medidas preventivas contra eventos climáticos extremos. Estudos de viabilidade foram realizados para avaliar o nivelamento do terreno e a segurança da área.

Sem condições financeiras para bancar a obra sozinho, o clube trabalha agora para atrair parceiros e investidores. A direção ainda não definiu uma data para o início das obras, mas trata o projeto como prioridade para o futuro da instituição.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Enner Valencia pode deixar o Inter rumo ao México
A vinda de Willian para o Grêmio teve influência direta de duas figuras marcantes da história do futebol
https://www.osul.com.br/inter-busca-parcerias-para-construir-o-novo-centro-de-treinamento-em-guaiba/ Inter busca parcerias para construir o novo Centro de Treinamento em Guaíba 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Inter Inter encaminha saída de Enner Valencia para clube do exterior

Inter Inter lança o terceiro uniforme em homenagem ao título brasileiro de 1975

Inter Enner Valencia pode deixar o Inter rumo ao México

Inter Inter promove dinâmica de grupo para retomar bom desempenho