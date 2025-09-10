Inter Inter busca parcerias para construir o novo Centro de Treinamento em Guaíba

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Projeto prevê alojamento para mais de 200 atletas e estádio com capacidade para 5 mil pessoas em Guaíba Foto: Reprodução Projeto prevê alojamento para mais de 200 atletas e estádio com capacidade para 5 mil pessoas em Guaíba. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Inter está em busca de investidores para tirar do papel um antigo sonho: a construção de um centro de treinamento moderno na cidade de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O projeto, batizado de Cidade do Inter, foi reavaliado após as enchentes de 2024 e agora está orçado em cerca de R$ 100 milhões.

O terreno, doado pelo governo do Estado, fica no bairro Santa Rita, às margens da Estrada do Conde. A localização estratégica, em linha reta com o Beira-Rio, foi escolhida para abrigar todas as categorias do clube, do profissional ao feminino, passando pelas divisões de base.

A estrutura prevista é ambiciosa: dez campos oficiais com grama natural, dois sintéticos cobertos, estádio para 5 mil pessoas, quadra de futsal, piscina aquecida, hidromassagem, sala de imprensa, refeitório, área de lazer e alojamento para até 210 atletas. O estacionamento terá capacidade para 500 veículos.

Após os danos causados pelas enchentes no CT Parque Gigante, o Inter decidiu reforçar o novo projeto com medidas preventivas contra eventos climáticos extremos. Estudos de viabilidade foram realizados para avaliar o nivelamento do terreno e a segurança da área.

Sem condições financeiras para bancar a obra sozinho, o clube trabalha agora para atrair parceiros e investidores. A direção ainda não definiu uma data para o início das obras, mas trata o projeto como prioridade para o futuro da instituição.

