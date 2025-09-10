Quinta-feira, 11 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025
Enner Valencia chegou à marca de 100 jogos pelo Inter, com 31 gols marcados e 6 assistências distribuídasFoto: Divulgação/La Tri
O atacante Enner Valencia está próximo de trocar o Inter pelo futebol mexicano. A janela de transferências no país norte-americano segue aberta até sexta-feira (12), e o nome do equatoriano ganhou força nos bastidores do Pachuca, clube que estaria negociando sua contratação.
Valencia, que recentemente completou 100 partidas pela seleção do Equador, foi destaque na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, marcando o gol da partida em Guayaquil. A atuação reforçou seu prestígio internacional e reacendeu o interesse de clubes estrangeiros.
Apesar do encerramento das janelas na Europa e no mundo árabe, países como México, Turquia, Rússia e Portugal ainda têm prazo legal para contratações. Segundo o agente do jogador, há uma possibilidade concreta de mudança de equipe, com foco na preparação para o Mundial. Um retorno ao futebol equatoriano, no entanto, está descartado.
A jornalista María José Flores, da TC Televisión, afirmou que o camisa 13 já está acertado com o Pachuca. Caso a negociação se concretize, o Colorado perderá um dos seus principais nomes ofensivos na reta final do Brasileirão.
Estatísticas oficiais pelo Inter
|Competição
|Jogos
|Gols
|Assistências
|Série A
|60
|13
|3
|Libertadores
|11
|5
|1
|Campeonato Gaúcho
|21
|9
|2
|Copa do Brasil
|5
|4
|0
|Copa Sul-Americana
|3
|0
|0
|Total
|100
|31
|6
Além dos números, Enner Valencia também enfrentou períodos de lesão e perdeu espaço no elenco em 2025, tornando-se a terceira opção ofensiva atrás de Ricardo Mathias e Rafael Borré.