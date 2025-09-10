Inter Enner Valencia pode deixar o Inter rumo ao México

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Enner Valencia chegou à marca de 100 jogos pelo Inter, com 31 gols marcados e 6 assistências distribuídas Foto: Divulgação/La Tri Enner Valencia chegou à marca de 100 jogos pelo Inter, com 31 gols marcados e 6 assistências distribuídas. (Foto: Divulgação/La Tri) Foto: Divulgação/La Tri

O atacante Enner Valencia está próximo de trocar o Inter pelo futebol mexicano. A janela de transferências no país norte-americano segue aberta até sexta-feira (12), e o nome do equatoriano ganhou força nos bastidores do Pachuca, clube que estaria negociando sua contratação.

Valencia, que recentemente completou 100 partidas pela seleção do Equador, foi destaque na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, marcando o gol da partida em Guayaquil. A atuação reforçou seu prestígio internacional e reacendeu o interesse de clubes estrangeiros.

Apesar do encerramento das janelas na Europa e no mundo árabe, países como México, Turquia, Rússia e Portugal ainda têm prazo legal para contratações. Segundo o agente do jogador, há uma possibilidade concreta de mudança de equipe, com foco na preparação para o Mundial. Um retorno ao futebol equatoriano, no entanto, está descartado.

A jornalista María José Flores, da TC Televisión, afirmou que o camisa 13 já está acertado com o Pachuca. Caso a negociação se concretize, o Colorado perderá um dos seus principais nomes ofensivos na reta final do Brasileirão.

Estatísticas oficiais pelo Inter

Competição Jogos Gols Assistências Série A 60 13 3 Libertadores 11 5 1 Campeonato Gaúcho 21 9 2 Copa do Brasil 5 4 0 Copa Sul-Americana 3 0 0 Total 100 31 6

Além dos números, Enner Valencia também enfrentou períodos de lesão e perdeu espaço no elenco em 2025, tornando-se a terceira opção ofensiva atrás de Ricardo Mathias e Rafael Borré.

Enner Valencia pode deixar o Inter rumo ao México

