Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Enner Valencia pode deixar o Inter rumo ao México

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Enner Valencia chegou à marca de 100 jogos pelo Inter, com 31 gols marcados e 6 assistências distribuídas

Foto: Divulgação/La Tri
Enner Valencia chegou à marca de 100 jogos pelo Inter, com 31 gols marcados e 6 assistências distribuídas. (Foto: Divulgação/La Tri)

O atacante Enner Valencia está próximo de trocar o Inter pelo futebol mexicano. A janela de transferências no país norte-americano segue aberta até sexta-feira (12), e o nome do equatoriano ganhou força nos bastidores do Pachuca, clube que estaria negociando sua contratação.

Valencia, que recentemente completou 100 partidas pela seleção do Equador, foi destaque na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, marcando o gol da partida em Guayaquil. A atuação reforçou seu prestígio internacional e reacendeu o interesse de clubes estrangeiros.

Apesar do encerramento das janelas na Europa e no mundo árabe, países como México, Turquia, Rússia e Portugal ainda têm prazo legal para contratações. Segundo o agente do jogador, há uma possibilidade concreta de mudança de equipe, com foco na preparação para o Mundial. Um retorno ao futebol equatoriano, no entanto, está descartado.

A jornalista María José Flores, da TC Televisión, afirmou que o camisa 13 já está acertado com o Pachuca. Caso a negociação se concretize, o Colorado perderá um dos seus principais nomes ofensivos na reta final do Brasileirão.

 Estatísticas oficiais pelo Inter

Competição Jogos Gols Assistências
Série A 60 13 3
Libertadores 11 5 1
Campeonato Gaúcho 21 9 2
Copa do Brasil 5 4 0
Copa Sul-Americana 3 0 0
Total 100 31 6

Além dos números, Enner Valencia também enfrentou períodos de lesão e perdeu espaço no elenco em 2025, tornando-se a terceira opção ofensiva atrás de Ricardo Mathias e Rafael Borré.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Inter promove dinâmica de grupo para retomar bom desempenho
Inter busca parcerias para construir o novo Centro de Treinamento em Guaíba
https://www.osul.com.br/enner-valencia-pode-deixar-o-inter-rumo-ao-mexico/ Enner Valencia pode deixar o Inter rumo ao México 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Inter Inter encaminha saída de Enner Valencia para clube do exterior

Inter Inter lança o terceiro uniforme em homenagem ao título brasileiro de 1975

Inter Inter busca parcerias para construir o novo Centro de Treinamento em Guaíba

Inter Inter promove dinâmica de grupo para retomar bom desempenho