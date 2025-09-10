Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter promove dinâmica de grupo para retomar bom desempenho

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Em busca de união e foco: elenco do Inter participa de dinâmica de grupo para fortalecer o ambiente e mirar vaga na Libertadores

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Em busca de união e foco: elenco do Inter participa de dinâmica de grupo em Viamão para fortalecer o ambiente e mirar vaga na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, o Inter apostou em uma estratégia fora das quatro linhas: uma dinâmica de grupo com elenco, comissão técnica, dirigentes e funcionários do Departamento de Futebol.

A atividade aconteceu no resort Vila Ventura, em Viamão, na última quarta-feira (10), e teve como objetivo fortalecer os laços internos e renovar o foco na reta final do Campeonato Brasileiro.

A iniciativa partiu da comissão técnica e contou com o apoio da direção colorada. Após o treino da manhã, o grupo embarcou rumo ao local que já foi sede da seleção do Equador na Copa do Mundo de 2014. Lá, participaram de atividades multidisciplinares organizadas pelo setor de psicologia do clube. O encontro terminou com um churrasco de confraternização à noite.

Entre os participantes estavam nomes de peso da diretoria, como o presidente Alessandro Barcellos, o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor-executivo André Mazzuco e o diretor esportivo Andrés D’Alessandro, que também conversaram com os atletas.

Apesar de não haver sinais de desunião ou falta de comprometimento, a ação foi considerada necessária após as eliminações nas Copas e o desempenho abaixo do esperado no Brasileirão. Nos bastidores, a dinâmica foi vista como um “pacto” pela conquista de uma vaga na Libertadores de 2026, principal meta do clube no momento.

O Colorado volta aos treinos nesta quarta-feira no CT Parque Gigante e se prepara para enfrentar o Palmeiras no sábado (13), às 18h30min, na Allianz Arena, em São Paulo. A expectativa é de que a mudança na rotina traga reflexos positivos dentro de campo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Câmara dos Deputados autoriza suplente de Carla Zambelli a fazer alterações na equipe de gabinete da parlamentar
Enner Valencia pode deixar o Inter rumo ao México
https://www.osul.com.br/inter-promove-dinamica-de-grupo-para-retomar-bom-desempenho/ Inter promove dinâmica de grupo para retomar bom desempenho 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Inter Inter encaminha saída de Enner Valencia para clube do exterior

Inter Inter lança o terceiro uniforme em homenagem ao título brasileiro de 1975

Inter Inter busca parcerias para construir o novo Centro de Treinamento em Guaíba

Inter Enner Valencia pode deixar o Inter rumo ao México