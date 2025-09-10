Inter Inter promove dinâmica de grupo para retomar bom desempenho

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Em busca de união e foco: elenco do Inter participa de dinâmica de grupo para fortalecer o ambiente e mirar vaga na Libertadores Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, o Inter apostou em uma estratégia fora das quatro linhas: uma dinâmica de grupo com elenco, comissão técnica, dirigentes e funcionários do Departamento de Futebol.

A atividade aconteceu no resort Vila Ventura, em Viamão, na última quarta-feira (10), e teve como objetivo fortalecer os laços internos e renovar o foco na reta final do Campeonato Brasileiro.

A iniciativa partiu da comissão técnica e contou com o apoio da direção colorada. Após o treino da manhã, o grupo embarcou rumo ao local que já foi sede da seleção do Equador na Copa do Mundo de 2014. Lá, participaram de atividades multidisciplinares organizadas pelo setor de psicologia do clube. O encontro terminou com um churrasco de confraternização à noite.

Entre os participantes estavam nomes de peso da diretoria, como o presidente Alessandro Barcellos, o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor-executivo André Mazzuco e o diretor esportivo Andrés D’Alessandro, que também conversaram com os atletas.

Apesar de não haver sinais de desunião ou falta de comprometimento, a ação foi considerada necessária após as eliminações nas Copas e o desempenho abaixo do esperado no Brasileirão. Nos bastidores, a dinâmica foi vista como um “pacto” pela conquista de uma vaga na Libertadores de 2026, principal meta do clube no momento.

O Colorado volta aos treinos nesta quarta-feira no CT Parque Gigante e se prepara para enfrentar o Palmeiras no sábado (13), às 18h30min, na Allianz Arena, em São Paulo. A expectativa é de que a mudança na rotina traga reflexos positivos dentro de campo.

