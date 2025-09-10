Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Câmara dos Deputados autoriza suplente de Carla Zambelli a fazer alterações na equipe de gabinete da parlamentar

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Carla Zambelli foi condenada no Brasil a 10 anos de prisão e multa de R$ 2 milhões

Foto: Reprodução
Zambelli foi condenada no Brasil a 10 anos de prisão e multa de R$ 2 milhões. (Foto: Reprodução)

A direção da Câmara dos Deputados autorizou o deputado Missionário José Olímpio (PL-SP) a fazer trocas na equipe do gabinete herdado por ele da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

Olímpio assumiu o mandato parlamentar como suplente em março deste ano — primeiro de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e, depois, de Zambelli. Foragida, a deputada deixou o Brasil e viajou à Itália antes de o STF (Supremo Tribunal Federal) tornar definitiva uma condenação contra ela.

Na fuga, a deputada pediu à Câmara um afastamento de 127 dias, prazo que leva à convocação de um substituto. Em julho, ela foi presa nos arredores de Roma e aguarda, desde então, um processo de extradição, além de um processo de cassação na Câmara.

Com Carla Zambelli licenciada, o gabinete permaneceu inalterado nos últimos meses, e o deputado Missionário José Olímpio foi impedido de fazer alterações — o que ele já vinha criticando desde que assumiu o mandato de Eduardo Bolsonaro.

Um ato da direção da Casa, editado em 1979, proíbe alterações nos gabinetes herdados por suplentes durante o período de licença do titular. O substituto só tem direito, segundo a regra, ao salário.

Em decisão publicada na terça-feira (9), a Mesa Diretora da Câmara flexibilizou, em caráter excepcional, estas regras internas. A medida permite que Olímpio promova alterações no gabinete originalmente comandado por Zambelli. O ato não estende, porém, a flexibilização a outros suplentes. De acordo com a cúpula da Câmara, a regra serve para garantir o “adequado desempenho das funções legislativas”.

“A Mesa da Câmara dos Deputados resolve autorizar, em caráter excepcional, que o deputado Missionário José Olímpio, suplente da deputada licenciada Carla Zambelli, promova movimentações de pessoal no âmbito do gabinete parlamentar da titular, à vista da necessidade de reestruturação de equipe de apoio indispensável ao adequado desempenho das funções legislativas, representativas e fiscalizatórias constitucionalmente garantidas aos membros da Câmara dos Deputados”, diz o ato.

Cassação

A parlamentar é alvo, na Câmara, de um processo que pode confirmar a cassação do seu mandato, como prevê a condenação do STF. Nesta quarta-feira (10), a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa deu início à coleta de depoimentos de testemunhas do caso.

Carla Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por participação em uma invasão hacker aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A deputada deixou o Brasil no mesmo mês.

Por ter sido condenada criminalmente em decisão definitiva, a Câmara precisa dar aval à perda do seu mandato. Pelas regras da Câmara, a análise sobre a perda do mandato começa pela CCJ, e o resultado da comissão é submetido ao plenário da Câmara.

Nesta quarta, a comissão ouviu o hacker Walter Delgatti, que também foi condenado com Zambelli e acusa a parlamentar de ter ordenado as invasões. Com autorização da justiça italiana, Zambelli participou da audiência de forma remota. Ela trocou acusações com Delgatti e questionou a sanidade do hacker.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ministro do Supremo Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico
Inter promove dinâmica de grupo para retomar bom desempenho
https://www.osul.com.br/camara-dos-deputados-autoriza-suplente-de-carla-zambelli-a-fazer-alteracoes-na-equipe-de-gabinete-da-parlamentar/ Câmara dos Deputados autoriza suplente de Carla Zambelli a fazer alterações na equipe de gabinete da parlamentar 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Política Filhos de Bolsonaro exaltam voto do ministro Luiz Fux nas redes sociais e pedem anulação de julgamento

Política Ministro do Supremo Luiz Fux diz que não há golpe de Estado sem deposição de governo legitimamente eleito

Política Homem tenta invadir o Palácio do Planalto, em Brasília, leva dois tiros de borracha e é preso

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico