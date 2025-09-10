Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro deve passar por um procedimento na pele para remoção de algumas lesões Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta quarta-feira (10) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a se deslocar até um hospital particular em Brasília para realizar um procedimento médico no próximo domingo (14).

De acordo com relatório da equipe que acompanha a saúde do ex-presidente, Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, deve passar por um procedimento na pele para remoção de algumas lesões.

Na decisão de Moraes, assinada no dia 8 de setembro, Moraes determinou que o transporte seja feito sob escolta da Polícia Penal do Distrito Federal e destacou que a permanência hospitalar está prevista apenas para o dia do atendimento.

O ministro também determinou que Bolsonaro apresente à Corte, em até 48 horas após o procedimento, um atestado médico que comprove a data e os horários do atendimento.

Moraes ressaltou que a autorização é provisória e não dispensa o ex-presidente do cumprimento das demais medidas cautelares impostas a ele. Entre elas, está a inspeção obrigatória nos veículos que saírem da residência de Bolsonaro, conforme decisão anterior de 30 de agosto.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal foi oficiada para acompanhar e adotar as providências necessárias. A Procuradoria-Geral da República e a defesa do ex-presidente também foram intimadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-alexandre-de-moraes-autoriza-bolsonaro-a-realizar-procedimento-medico/

Ministro do Supremo Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico

2025-09-10