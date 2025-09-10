Porto Alegre Empresa que instalará painéis de led no Mercado Público de Porto Alegre tem 90 dias para a colocação do material

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

O painel principal, que será instalado na área central do Mercado Público, tem cerca de 600 quilos com quatro telas de igual tamanho Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Imobi venceu o pregão eletrônico 255/2025 para empresas interessadas em instalar, manter e explorar painéis de led com fins publicitários e institucionais no interior do Mercado Público Central de Porto Alegre.

Além da Imobi, participaram da disputa as empresas HSQ.Com Consultoria de Mídia, HMídia Locações e P10 Soluções em Eventos. O valor da outorga, de R$ 5.365, foi superado e o lance vencedor foi de R$ 15 mil. A Imobi terá 90 dias para finalizar a instalação dos painéis a contar da publicação no Diário Oficial de Porto Alegre desta quarta-feira (10).

Contrapartida

A empresa deverá, obrigatoriamente, destinar cota mínima de tempo para conteúdos institucionais do Município de Porto Alegre, como campanhas de utilidade pública, ações culturais, informativas e de interesse coletivo, conforme edital.

Os painéis

O painel principal, que será instalado na área central do Mercado Público, tem cerca de 600 quilos com quatro telas de igual tamanho – quatro metros de altura e dois metros de comprimento. Nas outras quatro entradas principais serão instalados painéis de 1 metro de altura e mesma medida de comprimento.

Permissão de uso

O edital prevê a assinatura de TPU (Termo de Permissão de Uso Oneroso) entre a prefeitura e a Imobi, empresa vencedora. A iniciativa visa a valorização do espaço público por meio da modernização dos painéis, contribuindo para a melhoria estética e funcional do entorno do Mercado.

Outro objetivo é proporcionar uma comunicação visual mais dinâmica e atrativa, além do fortalecimento da comunicação institucional e fomento à sustentabilidade financeira e atendimento às demandas tecnológicas.

Os valores arrecadados com a instalação dos painéis de led serão direcionados para investimentos em imóveis próprios municipais e outras áreas da Capital, incluindo a regularização fundiária, revitalização do Centro Histórico e manutenção de locais icônicos como o Mercado Público e o Paço Municipal.

O diretor-geral de Gestão do Patrimônio de Porto Alegre, Tomás Holmer, comenta que os painéis ficam disponível para exploração comercial do vencedor, com exceção de publicidade de concorrentes aos estabelecimentos do Mercado Público.

“Também teremos mais quatro painéis nos portões principais, que não tínhamos. A ideia é que os painéis de led se mantenham atualizados, com divulgação das informações institucionais da prefeitura, o que não ocorre hoje. Atualmente, para garantir a renovação desse material, temos custo anual.”

