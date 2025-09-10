Porto Alegre Porto Alegre sedia encontro de secretários de educação das capitais nesta semana

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

A programação inclui visitas dos dirigentes ao Acampamento Farroupilha e a escolas próprias e parceiras da rede municipal Foto: Brastock Images/iStock (Foto: Brastock Images/iStock) Foto: Brastock Images/iStock

Nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), Porto Alegre sediará a 4ª reunião ordinária de 2025 do Consec (Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais). O encontro foi articulado pelo secretário de Educação da Capital, Leonardo Pascoal, que é vice-presidente da região sul do colegiado. A programação inclui visitas dos dirigentes ao Acampamento Farroupilha e a escolas próprias e parceiras da rede municipal.

“Será um momento extremamente importante para a Educação da Capital. Reuniremos aqui aqueles que fazem acontecer a gestão da educação em todas as capitais do país. Queremos demonstrar a grandiosidade e o potencial da nossa rede, que conta com 322 escolas, entre próprias e parceiras, e atende mais de 69 mil alunos”, destaca Pascoal.

A reconstrução das escolas após a enchente e o processo de parceirização na educação infantil serão alguns dos principais focos da visita em Porto Alegre. Também farão parte dos debates temas como educação especial, recursos humanos nas escolas e haverá apresentação das estratégias do Porto da Educação – conjunto de ações da Secretaria Municipal de Educação para qualificar o ensino e elevar os índices educacionais da rede municipal.

