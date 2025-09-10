Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio intensifica preparação para enfrentar o Mirassol no Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Cinco atletas da equipe Sub-20 participaram do coletivo, reforçando a integração entre base e profissional

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Cinco atletas da equipe Sub-20 participaram do coletivo, reforçando a integração entre base e profissional durante a pausa da Data Fifa. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na manhã dessa quarta-feira (10), o Grêmio realizou mais uma atividade intensa no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, na véspera de completar uma semana de treinamentos durante a pausa da Data Fifa. O foco é total na preparação para o confronto contra o Mirassol, marcado para este sábado (13), às 16h, na Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira parte do treino foi comandada pelo preparador físico Flávio de Oliveira, que conduziu exercícios de aquecimento, corrida intercalada com alongamentos e fortalecimento muscular, especialmente das pernas. Em seguida, os jogadores participaram de atividades técnicas com foco em condução de bola, troca de passes e rondo.

Na segunda etapa, o técnico Mano Menezes reuniu o elenco principal no campo 1 para um treino coletivo tático, ocupando toda a extensão do gramado. O treinador trabalhou variações de posicionamento e simulou situações reais de jogo, buscando ajustar o time para o retorno à competição.

O treino também contou com a presença de cinco atletas da equipe Sub-20, que integraram o time reserva durante o coletivo: Dahora (lateral-direito), Henzo (zagueiro), Rogério (volante), Smiley (volante) e Gabriel Passos (atacante). A participação dos jovens reforça a integração entre base e profissional, além de ampliar as opções para Mano Menezes.

Enquanto isso, os atletas Noriega, Cristian Olivera e Aravena, que estavam servindo suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, estão em processo de retorno a Porto Alegre e devem se reintegrar ao grupo nos próximos dias.

A programação prevê novo treinamento na tarde desta quinta-feira (11), novamente no CT Luiz Carvalho, com foco na definição da equipe que enfrentará o Mirassol.

