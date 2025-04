Política Demissão do ministro das Comunicações Juscelino Filho é publicada no Diário Oficial

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ministro deixou o cargo após ser denunciado pela PGR em suposto esquema de emendas. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi exonerado oficialmente do cargo nessa quarta-feira (9). O desligamento foi publicado no Diário Oficial da União, assinado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que está como presidente em exercício desde terça (8), com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a cúpula da Celac em Honduras.

A exoneração foi publicada com o termo “a pedido” – usada quando o próprio ministro decide deixar o cargo.

Segundo o blog do Valdo Cruz no portal g1, a decisão de Juscelino foi informada a Lula pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) – que é do mesmo partido do agora ex-ministro e participou do almoço no qual a legenda sacramentou a decisão.

Juscelino anunciou sua saída do cargo na noite de terça, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em uma investigação sobre desvio de emendas. Ele nega irregularidades.

Segundo o Palácio do Planalto, o ministro foi orientado por Lula a deixar o governo para se concentrar na sua defesa. O presidente, que está em viagem a Honduras, discute com o União Brasil, partido de Juscelino, um novo nome para as pasta das Comunicações.

União Brasil

Um dos favoritos para herdar o cargo é o deputado federal Pedro Lucas (MA), líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. O parlamentar tem apoio da cúpula do partido e, recentemente, integrou a comitiva de Lula durante viagem ao Japão e ao Vietnã.

Caso o nome de Lucas seja confirmado, Lula manterá à frente das Comunicações um deputado federal do Maranhão. Juscelino é parlamentar e estava licenciado do cargo desde janeiro de 2023, quando assumiu o cargo no primeiro escalão do governo.

O Ministério das Comunicações responde pela política de telecomunicações, radiodifusão e serviços postais. Os Correios ficam na estrutura da pasta.

Na noite dessa quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou que o deputado Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA), líder do partido na Câmara, deverá ser o novo titular do Ministério das Comunicações.

“Da mesma forma que o União Brasil tem o direito de me indicar o sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas. Eu vou voltar para o Brasil, amanhã de manhã vou conversar com o União Brasil e, se for o caso, eu já discuto a nomeação dele”, afirmou Lula, durante viagem oficial Honduras.

O presidente disse ainda que pretende conversar com dirigentes do União Brasil assim que retornar ao País.

“Eu amanhã [quinta], quando chegar, vou convocar o presidente do Senado, [Davi] Alcolumbre, algum dirigente do União Brasil para conversar. Essa é uma coisa tranquila. Isso não está dentro do processo de mudanças no governo que eu venho fazendo no tempo em que eu tiver interesse de fazer”, disse Lula.

Ele destacou que não há um calendário definido para trocas ministeriais mais amplas.

“Ou seja, eu não tenho uma data, eu não tenho um prazo, eu não tenho uma decisão. Eu vou fazendo na hora que eu achar que tem que mudar as coisas. É assim.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/demissao-do-ministro-das-comunicacoes-juscelino-filho-e-publicada-no-diario-oficial/

Demissão do ministro das Comunicações Juscelino Filho é publicada no Diário Oficial

2025-04-09