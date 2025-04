Economia Elon Musk fica 30 bilhões de dólares mais rico de um dia para outro

9 de abril de 2025

Elon Musk aumentou seu patrimônio líquido para US$ 380,9 bilhões. (Foto: Reprodução)

Os maiores bilionários do planeta ficaram ainda mais ricos na tarde dessa quarta-feira (9). O motivo foi a disparada nas bolsas de Nova York (EUA) após o presidente americano Donald Trump anunciar que irá reduzir para 10% as taxas recíprocas a outros países, pelo prazo de 90 dias. Elon Musk, que ocupa a primeira posição do ranking, ganhou cerca de US$ 28,3 bilhões em um único dia, aumentando seu patrimônio líquido para US$ 380,9 bilhões.

Atrás do dono da Tesla e assessor do presidente republicano Donald Trump, está Jeff Bezos, fundador da Amazon e proprietário do jornal “The Washington Post”, que viu sua fortuna aumentar pouco mais de US$ 18,6 bilhões, acumulando um patrimônio de US$ 207,7 bilhões.

Abaixo, veja o ranking dos mais ricos do mundo e o quanto eles faturaram nessa quarta-feira:

– Elon Musk: patrimônio líquido US$380,9 bilhões (+ US$ 28,3 bilhões);

– Jeff Bezos: patrimônio líquido US$ 207,7 bilhões (+ US$ 18,6 bilhões);

– Mark Zuckerberg: patrimônio líquido US$ 202,6 bilhões (+ US$ 25,7 bilhões);

– Larry Ellison: patrimônio líquido US$ 175,4 bilhões (+ US$ 18,4 bilhões);

– Warren Buffett: patrimônio líquido US$ 161,8 bilhões (+ US$ 8,1 bilhões);

– Larry Page: patrimônio líquido US$ 132,7 bilhões (+ US$ 11,1 bilhões);

– Sergey Brin: patrimônio líquido US$ 127,2 bilhões (+ US$ 10,4 bilhões);

– Steve Ballmer: patrimônio líquido US$ 117,4 bilhões (+ US$ 8 bilhões).

Perda de riqueza

O anúncio da redução das taxas recíprocas de Trump veio após pressão dentro do próprio governo americano e de magnatas. Somente nos dois primeiros dias de negociações após o anúncio do “Dia da Libertação”, na última quarta-feira (2), as 500 pessoas mais ricas do mundo perderam um total de US$ 536 bilhões. Foi a maior perda de riqueza em dois dias já registrada pelo índice de bilionários da Bloomberg.

Dentro desse grupo, estão os bilionários que apoiaram Trump e participaram de sua posse em janeiro, mas agora veem suas riquezas encolherem.

Até então, Musk havia sido o mais atingido. A Tesla, montadora de veículos do magnata, já estava enfrentando uma potencial reação de compradores que demonstram preocupações sobre seu comportamento controverso. Desde o anúncio do tarifaço, o bilionário teve uma perda de US$ 30 bilhões do patrimônio pessoal.

Já Jeff Bezos teve perdas que somam US$ 24 bilhões desde o anúncio do “tarifaço”.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, que ocupa o terceiro lugar no ranking dos mais ricos, teve a próxima maior perda, com prejuízo de US$ 28 bilhões desde a semana passada. Hoje, o fundador da bigtech ganhou US$ 5,7 bilhões, acumulando um patrimônio de US$ 202,6 bilhões.

Redução das taxas

Apesar de ter reduzido para 10% as taxas recíprocas a outros países, pelo prazo de 90 dias, o presidente dos Estados Unidos afirmou que aumentará para 125% a tarifa sobre a importação de produtos da China. A medida tem efeito imediato.

A decisão é mais um episódio da nova disputa comercial entre EUA e China, iniciada pelo tarifaço de Trump. No último dia 2 de abril, o norte-americano anunciou taxas de importação sobre 180 países de todo o mundo. De lá para cá, houve retaliações de parte a parte, subindo tarifas de importação.

Os EUA haviam imposto uma taxa de 104% aos produtos chineses, que entraria em vigor nesta quarta. Em resposta, o Ministério das Finanças da China anunciou que subiria tarifas para 84% sobre os produtos americanos.

O republicano afirmou que a decisão teve como base o fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos EUA, incluindo os Departamentos de Comércio, Tesouro e USTR (agência do governo para o comércio exterior), para negociar uma solução ao tarifaço.

