Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Pontífice discursou em Trieste, na Itália Foto: Reprodução Pontífice discursou em Trieste, na Itália. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A democracia não está em boa forma, disse o papa Francisco neste domingo (07), instando os políticos a evitarem o populismo e, em vez disso, trabalharem em conjunto para construir sociedades mais fortes e combater a apatia dos eleitores.

O papa de 87 anos esteve na cidade de Trieste, no nordeste do país, para uma visita rápida – a sua quarta viagem à Itália em pouco mais de dois meses, enquanto se prepara para uma viagem de 12 dias pela Ásia em setembro, a mais longa do seu papado.

Falando numa convenção anual católica sobre assuntos sociais, o papa disse que muitas pessoas se sentiam excluídas da democracia, com os pobres e os fracos deixados à própria sorte.

“É evidente que a democracia não goza de boa saúde no mundo de hoje”, disse ele. Uma democracia saudável deve evitar “a escória da ideologia” e afastar-se do partidarismo para, em vez disso, abraçar um diálogo significativo, disse ele.

“Não nos deixemos enganar por soluções fáceis. Em vez disso, sejamos apaixonados pelo bem comum”, disse, destacando os danos causados ​​pela “corrupção e ilegalidade” política.

Disse ser importante ensinar às crianças a importância dos valores democráticos, alertando que “a indiferença é um cancro da democracia”. “Estou preocupado com o pequeno número de pessoas que foram votar. Por que isso está acontecendo?” ele perguntou.

A visita de meio dia a Trieste seguiu-se a viagens semelhantes a Veneza e Verona em abril e maio, e a um discurso aos líderes do Grupo dos Sete no sul de Itália em junho – saídas que testaram a sua resistência após repetidas doenças ao longo do ano passado que forçaram o papa a reduzir sua carga de trabalho.

Como já é normal, o pontífice locomovia-se principalmente em cadeira de rodas e parecia em boa forma. Em setembro, deverá voar mais de 32.000 km na sua viagem pela Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura.

