Rio Grande do Sul Casal de traficantes paraguaios é preso em Santa Maria, na Região Central do Estado

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Família de paraguaios transportava cocaína para Santa Maria Foto: PRF/Divulgação Família de paraguaios transportava cocaína para Santa Maria. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada deste domingo (07), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um casal de paraguaios, que transportava cerca de quatro quilos de cocaína. O fato ocorreu na BR-158 em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul.

Durante operação de enfrentamento ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Toyota Allion, com placas paraguaias, que vinha do Paraguai com destino a Santa Maria. No automóvel estava uma família de paraguaios: um homem de 39 anos, uma mulher de 29 anos, e duas crianças com idades de 1 ano e 6 anos.

Ao vistoriar o automóvel, os policiais encontraram – em um compartimento oculto no motor – tijolos contendo cerca de quatro quilos de cocaína. O casal informou que trazia o entorpecente para Santa Maria.

Eles foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhados à polícia judiciária. O automóvel e as drogas foram apreendidos. As crianças foram entregues aos cuidados do Conselho Tutelar local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/casal-de-traficantes-paraguaios-e-preso-em-santa-maria-na-regiao-central-do-estado/

Casal de traficantes paraguaios é preso em Santa Maria, na Região Central do Estado

2024-07-07