Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Anfiteatro Pôr do Sol foi construído em maio de 2000. Foto: Ivo Gonçalves/PMPA/Arquivo Anfiteatro Pôr do Sol foi construído em maio de 2000. (Foto: Ivo Gonçalves/PMPA/Arquivo) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA/Arquivo

A prefeitura de Porto Alegre decidiu demolir o Anfiteatro Pôr do Sol, inaugurado em 13 de maio de 2000. O local está abandonado, com pichações e sinais de degradação.

Conforme a secretaria municipal de Parcerias, ainda não está definida ainda data para a derrubada. Como há pouca circulação de pessoas, o local virou ponto de tráfico de drogas e de esconderijo para criminosos.

O Anfiteatro Pôr do Sol já foi palco de vários shows e eventos, inclusive abrigou as fanfests durante as comemorações da Copa de 2014, e desde 2019 não recebe nenhum evento.

Segundo a secretaria, enquanto as propostas para revitalização do trecho não avançarem, o prédio não será mexido.

Trecho 2 da Orla

O prazo para término dos estudos de mercado para modelagem econômica do trecho 2 da Orla terminou sem novidades neste domingo (10). Tanto a prefeitura quanto os dois consórcios participantes decidiram que seria necessário mais tempo para a realização do estudo.

Uma nova data foi estendida até 10 de julho. Consulta e audiência públicas também serão feitas para ouvir a população.

