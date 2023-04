Os dados, divulgados na quarta-feira (5), apontam que 4.231 municípios notificaram casos da doença (75%) transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o que significa que apenas 1.339 municípios brasileiros não registraram ocorrências.

Além das 173 mortes por dengue já confirmadas no ano, outras 234 estão em investigação. Atualmente, existem 584.113 casos prováveis da doença em apuração em todo o País.

O ano de 2022 foi o mais mortal para a dengue no Brasil, com um total de 1.016 óbitos.

Rio Grande do Sul

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou na quarta-feira a segunda morte por dengue no Rio Grande do Sul neste ano. A vítima é um idoso de 66 anos, residente em Morro Reuter, no Vale do Sinos. O homem sofria de hipertensão arterial sistêmica. O óbito ocorreu em 31 de março.