Porto Alegre Dengue: Prefeitura de Porto Alegre aplica inseticida em ruas do bairro Rubem Berta nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

O motivo é a confirmação de um caso de dengue no final do ano passado. A pessoa doente teve início de sintomas na semana do Natal Foto: Cristine Rochol/PMPA (Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre vai aplicar inseticida em ruas no bairro Rubem Berta nesta quarta-feira (08), a partir das 9h. O ponto de encontro será a rua Alberto Rangel, 315.

A aplicação será feita nas ruas Alberto Rangel, João Ferreira Jardim e Instituto São Francisco, entre a rua Carolina Von Koseritz e a avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Com mau tempo a operação pode ser suspensa ou cancelada. O motivo é a confirmação de um caso de dengue no final do ano passado. A pessoa doente teve início de sintomas na semana do Natal.

A intenção é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos no local da ação, diminuindo o risco de transmissão do vírus através da picada de fêmeas do Aedes aegypti adultas que possam estar infectadas.

As pulverizações são feitas a partir de avaliação técnica da DVS, que coordena o trabalho de campo, e têm o objetivo de interromper ou diminuir a transmissão viral em regiões com transmissão viral confirmada. A Secretaria Municipal de Saúde não realiza atividades de “desinsetização” ou de controle de mosquitos na cidade.

Sintomas

Febre alta (maior de 38ºC), acompanhada por dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos ou dor atrás dos olhos são sinais compatíveis com a dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Nesse caso, a recomendação é de procura de atendimento o mais rapidamente possível a partir do início dos sintomas, para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde e acompanhamento do quadro clínico, visando ao não agravamento da doença, especialmente após o final do quadro febril.

