Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul repassa R$ 26,5 milhões para municípios atingidos pelas enchentes de 2024

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Investimento do programa Suas Reconstrução será para qualificação e construção de equipamentos da rede socioassistencial Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou nesta terça-feira (07) o repasse de R$ 26,5 milhões para as prefeituras habilitadas no programa Suas Reconstrução.

A iniciativa prevê a qualificação e construção de Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Centros de Referência Especializados de Assistência Social, Centro POP (Centros de Referência Especializados para Pessoas em Situação de Rua), Unidades Públicas de Acolhimento Institucional, Postos do Cadastro Único e Centros de Convivência referenciados ao Cras.

Por meio de cofinanciamento especial do Piso Gaúcho, 76 municípios preencheram o Plano de Ação no SEGDAS (Sistema Estadual de Gestão Digital de Assistência Social) – 46 vão receber até R$ 250 mil para reforma ou ampliação de unidade de serviço socioassistencial; e outras 30 cidades contarão com o repasse de até R$ 500 mil para construção de novo equipamento. Cada município selecionado indicou uma unidade para receber obra. Todos foram atingidos pelas enchentes de abril e maio de 2024.

O Suas Reconstrução integra o Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica.

2025-01-07