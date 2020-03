Últimas Dentista da Índia bate recorde e arranca dente de 3,9 cm

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

O dentista indiano Saurabh Srivastava ficou extremamente surpreso com o que estava vendo: ele havia acabado de arrancar um dente gigante, medindo 3,9 cm. No entanto, a marca ainda não é oficial. Atualmente, o posto de maior dente extraído reconhecido pelo Guinness Book – o Livro dos Recordes – é de 3,7 cm. O caso aconteceu em 2018, na Alemanha.

O paciente, um estudante de Engenharia de 20 anos chamado Pawan Bhavsar, procurou uma clínica em Khargone, na Índia, após apresentar sintomas como inchaço na gengiva, fortes dores nos olhos e no maxilar superior, além de ulcerações na boca.

Segundo Saurabh, foi recomendado que o jovem passasse por um tratamento ortodôntico, que duraria cerca de dois anos. No entanto, Pawan se recusou e o dentista tirou dois dentes, com autorização do paciente.

O maior dos dentes chamou muito a atenção, com os seus 3,9cm. Quase 75% do comprimento do dente estava na raiz abaixo da linha da gengiva. O outro media entre 2,8cm e 3cm. De acordo com o jornal Times of India, Saurabh vai submeter o dente recordista a avaliação do Guinness.

