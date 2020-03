Bem-Estar Brasileiro consome muito sal, mas não tem consciência da quantidade excessiva

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

O consumo excessivo do sal está relacionado ao aumento do risco de doenças crônicas que podem matar de forma precoce. Foto: Reprodução O consumo excessivo do sal está relacionado ao aumento do risco de doenças crônicas que podem matar de forma precoce. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/IBGE2013), o consumo de sal do brasileiro excede em quase duas vezes o limite máximo recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que é cinco gramas por dia. A média nacional é de 9,3 gramas. Apesar disso, apenas 12% dos brasileiros adultos tem a consciência da alta ingestão de sal na alimentação diária.

O consumo excessivo do sal está relacionado ao aumento do risco de doenças crônicas, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças renais, entre outras. Doenças silenciosas que podem matar de forma precoce.

“O sal é o principal fator de risco dietético que existe no mundo, incluindo Brasil. Ele tem uma associação direta com doenças cardiovasculares mediadas por hipertensão. E para prevenir esses problemas é reduzir o consumo de sal, seja na adição de alimentos quando se prepare, mas também aqueles escondidos nos alimentos processados e ultraprocessados”, ponderou Eduardo Augusto Fernandes Nilson, Coordenador-Geral substituto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.

A hipertensão obriga o coração a exercer um esforço maior do que o normal para que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A doença é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. No Brasil, ela é diagnosticada em cerca de 33 milhões de brasileiros. Destes, 80% são atendidos na rede pública de saúde.

“O sal é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, e isso representa muito custo para o SUS (Sistema Único de Saúde) e para sociedade, porque pessoas morrem prematuramente, as pessoas adoecem, deixam de trabalhar e produzir”, revelou Eduardo.

Grande parte do sal consumido pelos brasileiros vem da adição do sal de cozinha aos alimentos, no preparo e no consumo. Além disso muitos alimentos industrializados possuem quantidades mais altas de sódio (componente do sal relacionado ao risco de hipertensão). Itens como temperos prontos, presuntos, mortadelas, salame, macarrão instantâneo salgadinhos de pacote colaboram para o aumento da ingestão do mineral.

Segundo ele, quando há uma redução do sal a pessoa nem percebe, por isso, uma das soluções é diminuir aos poucos e em toda família. “Os problemas das doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de sal vêm da infância, por isso é muito importante ter atenção a isso, porque é ingrediente importante, mas tem que ser usado com muita moderação”, relatou o coordenador.

Reduzir a quantidade de sódio consumida diariamente pela população brasileira é a meta do Plano Nacional de Redução de Sódio em Alimentos e melhorará a saúde de toda a população brasileira, de crianças a idosos, hipertensos e não hipertensos. Como parte deste plano, é importante reduzir a quantidade de sal que adicionamos aos alimentos e continuar com o compromisso entre o Ministério da Saúde e a Abia (Associação das Indústrias da Alimentação), que tem como meta que as indústrias do setor promovam a retirada voluntária de 28.562 toneladas de sal do mercado brasileiro até o final de 2020.

“As metas são bianuais e cada vez mais diminui, o que seria o teto, o limite máximo para o sal, sódio em cada um dos produtos. A ideia é ter uma continuidade disso, por isso o ministério já começou a agendar novas reuniões com a Abia para reduzir ainda mais os valores, para ter maiores benefícios para população”, reforçou Eduardo.

Coordenador-Geral substituto reforça que já foram retiradas quatorze mil toneladas de sódio dos produtos “é uma quantidade muito grande, e os benefícios de um plano começar a ser estudados agora pelo Ministério da Saúde”, comentou o coordenador.

Substituir o sal por temperos frescos

Os temperos frescos podem ser utilizados em diversas preparações culinárias agregando sabor e aroma a receitas. Uma das dicas do Guia Alimentar para a População Brasileira para reduzir a quantidade de óleo e sal no preparo do feijão, por exemplo, é evitar o uso de carnes salgadas no cozimento e optar por quantidades generosas de cebola, alho, louro, salsinha, cebolinha, pimenta, coentro e outros temperos naturais, bem como outros alimentos, como cenoura e vagem, que acrescentam sabor, aroma e mais nutrientes à preparação.

Ervas frescas ou secas, assim como pimenta, gergelim e outros, agregam sabor às preparações e também ajudam na redução do uso do sal. Em saladas, o uso do limão reduz a necessidade de adição de sal e óleo. Outras combinações podem ser feitas, como o louro em sopas, alecrim em carnes, salsa na macarronada, manjericão no molho de tomate e tomilho na batata.

O coordenador deu algumas dicas para que a pessoa fique atenta ao consumo. “Uma regra muito fácil de compreender saber se um alimento tem excesso de sal, é olhar na tabela nutricional a quantidade de sódio e a quantidade de calorias. Se a quantidade de sódio for maior do que a de calorias, excesso de sal”, alertou Eduardo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar

Deixe seu comentário