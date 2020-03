Dicas de O Sul Sarau Especial da Mulher da Assembleia Legislativa apresenta o espetáculo Capitu e Outras Mulheres

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Solar dos Câmara sedia o sarau. Foto: Divulgação

Sarau Especial do Mês da Mulher e abertura da temporada 2020, dia 25 de março, às 19 horas, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa apresenta o espetáculo cênico literário “Capitu e Outras Mulheres”. Entrada gratuita.

O espetáculo Capitu e Outras Mulheres, que integra a programação do Parlamento gaúcho alusiva ao Mês Internacional da Mulher reúne literatura, leitura dramática e música para abordar a questão dos comportamentos abusivos e do ciúme no contexto das relações amorosas.

Tendo como foco a questão do ciúme e suas origens, vai-se da leitura de Otelo, de Shakespeare, passando por Sonata a Kreutezer de Tolstói, São Bernardo, de Graciliano Ramos, Leite derramado, de Chico Buarque de Holanda, até chegar em Dom Casmurro de Machado de Assis. Em todas essas obras, escritas e narradas por homens, há relatos a respeito de relações abusivas em que as mulheres são acusadas e, de alguma forma, condenadas por adultério, sem nunca terem voz ou defesa.

