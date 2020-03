Rio Grande do Sul Número de mortes nas rodovias gaúchas tem queda de 19% nos dois primeiros meses do ano

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Em janeiro e fevereiro de 2020, os Policiais Rodoviários Federais autuaram 1.376 condutores por infrações relacionadas à embriaguez ao volante. Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou uma redução de 19% no número de pessoas que perderam a vida em rodovias federais no Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, 35 pessoas morreram em acidentes nas BRs gaúchas, contra 43 no mesmo período em 2019.

A PRF está utilizando critérios técnicos para contribuir na redução da acidentalidade, principalmente das ocorrências com lesões e mortes, desenvolvendo seu policiamento com base em análise de dados coletados.

Ainda, em janeiro e fevereiro de 2020, os Policiais Rodoviários Federais autuaram 1.376 condutores por infrações relacionadas à embriaguez ao volante no Rio Grande do Sul. Em 2019 foram 711, um aumento de quase 100% nas autuações de uma das infrações que geram maior risco de acidentes.

Projetos como cinema rodoviário, palestras e campanhas de conscientização para segurança no trânsito complementaram as ações de caráter preventivo da instituição, visando a educação dos condutores e dos demais usuários da rodovia.

