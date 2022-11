Em relação à polícia, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que acompanhava o caso e que trabalhava visando a localização do desaparecido e o esclarecimento dos fatos.

Operação

Nesta quarta-feira (23), data em que o corpo foi encontrado, foi o dia de maior mobilização por parte da polícia, que usou cães farejadores e contou com a ajuda da Polícia Militar e Polícia Ambiental, além de outros órgãos do setor de segurança do estado, como por exemplo o projeto K9 do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Franco da Rocha.

A área de buscas foi dividida em 3 quadrantes de buscas, e contou também com o apoio dos funcionários das concessionárias responsáveis pela rodovia Carvalho Pinto e Via Dutra. Vários dos locais vistoriados eram de difícil acesso.

O corpo