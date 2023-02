Saúde Dentistas dão dicas para preservar a saúde bucal durante o carnaval

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Uma boa higienização após a alimentação e no fim das festas é fundamental para proteger os dentes. Foto: Reprodução Uma boa higienização após a alimentação e no fim das festas é fundamental para proteger os dentes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O clima de festa do carnaval favorece o sorriso. E para mantê-lo belo e saudável, especialistas reforçam a importância da saúde bucal e compartilham orientações para preservá-la durante a folia. Nesta época do ano, muitas pessoas viajam para outras cidades a fim de curtir os festejos nos carnavais espalhados pelo Brasil. “Mesmo neste translado, é necessário manter os cuidados com a saúde bucal. Podemos fazer um kit básico para levar na mala, contendo fio dental, escova de dente e pasta de dente”, aconselha o dentista Matheus Sebe.

O profissional também ressalta que é preciso fazer uma boa higienização após a alimentação e no fim das festividades: “A escovação vai proteger os dentes e as estruturas bucais quando você estiver dormindo e seu fluxo salivar estiver em menor quantidade”. Matheus relembra que, além dos cuidados com a proteção solar da pele, é importante acrescentar um cuidado com os lábios e usar um protetor labial para manter a hidratação.

Atenção para mononucleose e herpes

Conforme explica a dentista Riana Brigel, a mononucleose é uma doença viral transmitida por meio de fluidos corporais, principalmente no beijo; por isso, é conhecida popularmente como “doença do beijo”. Os principais sintomas são dor de garganta, tosse, febre e inflamação do fígado. Não há um tratamento específico e as medicações tratam os sintomas.

Outro ponto de atenção salientado pela especialista é o herpes labial, doença viral que se manifesta por meio de feridas, ardência e coceira nos lábios. “Durante o carnaval, passamos por privação de sono, ingerimos bebidas alcoólicas e nos expomos aos raios ultravioleta. Todos esses fatores unidos levam a uma baixa da imunidade, o que pode favorecer o acometimento pelo herpes labial”, afirma.

Riana explica que o tratamento é feito por meio de um antiviral específico. “Todos nós somos acometidos por esse vírus, mas ele se manifesta clinicamente em 10% da população. Se você já tem o conhecimento de que manifesta a doença clinicamente, intensifique os cuidados. Utilize protetor solar nos lábios e mantenha uma saúde bucal adequada”, orienta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/dentistas-dao-dicas-para-preservar-a-saude-bucal-durante-o-carnaval/

Dentistas dão dicas para preservar a saúde bucal durante o carnaval