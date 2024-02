Agro Denúncia anônima contra invasão de terras pode ser feita em plataforma

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Site é intuitivo e contribui para garantir segurança na área rural. Foto: Reprodução Site é intuitivo e contribui para garantir segurança na área rural. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançou um canal de denúncia anônima para os produtores rurais informarem casos de invasões de propriedade.

O objetivo é estabelecer um canal direto com o produtor e qualificar o monitoramento de invasões de terras realizado pela entidade.

“Não existe invasão legítima, legalizada ou permitida. Invasão de terra é crime. Portanto, a CNA defende a garantia do direito de propriedade, pois é a base para o produtor rural brasileiro trabalhar com tranquilidade e segurança jurídica”, disse o presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA e do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, em nota.

No formulário, o denunciante tem a opção de inserir o nome, e-mail, telefone, área do imóvel invadido e informações adicionais (endereço, ponto de referência). Caso a denúncia seja anônima, as informações exigidas são o nome da fazenda invadida, município e Estado, qual movimento ou grupo que invadiu e a data do ocorrido.

O link para acesso é http://cnabrasil.org.br/invasaodeterras.

