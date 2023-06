Rio Grande do Sul Denunciado pela avó de uma criança, homem é preso em Tramandaí por pedofilia

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Suspeito utilizava chip de celular registrado na Região Nordeste do País. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem de 36 anos foi preso nesta quarta-feira (28) em Tramandaí (Litoral Norte gaúcho), durante operação da Polícia Civil contra pedofilia e pornografia infantil. Ele é investigado por enviar mensagens de cunho sexual com uma menina de 12 anos, residente em Santa Catarina – a denúncia partiu da avó, após desconfiar do conteúdo recebido no celular da criança durante uma madrugada de março.

O investigado utilizava o aplicativo whatsapp para tentar aliciar a garota. Na tentativa de despistar a sua real localização, ele recorria a um chip telefônico registradio em nome de outroa pessoa, residente na Região Nordeste do País. Ainda não se sabe se há o envolvimento de terceiros no crime e como o pedófilo sabia que do outro lado da linha havia um menor de idade.

Em depoimento à Polícia, a mulher relatou que antes de fazer a denúncia, retirou o aparelho da neta e se passou por ela, a fim de “dar trela” para obter provas contra o pedófilo, que pedia à criança o envio de fotos íntimas. A estratégia funcionou, permitindo que fosse reunido material suficiente para que as autoridades quebrassem o sigilo do investigado.

Perfil básico

A Polícia Civil não divulgou a identidade do pedófilo, mas compartilhou com a imprensa algumas informações básicas sobre o seu perfil. Trata-se de um indivíduo desempregado, usuário de drogas e com antecedentes por posse de entorpecentes. Apesar de solteiro, tem uma filha de 12 anos, que mora com ele e a avó paterna.

(Marcello Campos)

