Esporte Denver Nuggets supera o Miami Heat e é campeão da NBA pela primeira vez

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Quando Brown fez 94 a 89, a torcida já começou a comemorar o título. Foto: Reprodução/Twitter Quando Brown fez 94 a 89, a torcida já começou a comemorar o título. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foram 47 anos de espera. Integrante da NBA desde 1976, o Denver Nuggets conquistou o seu primeiro título da principal liga de basquete do mundo nesta segunda-feira (12) . O cenário não poderia ser mais perfeito. Jogando para uma Ball Arena pulsante, o time de Nikola Jokic venceu o Miami Heat por 94 a 89, fechando a série decisiva em 4 a 1. Além de debutar na galeria dos campeões, o Denver quebrou outro longo tabu, já que desde o Seattle SuperSonics – hoje Oklahoma City Thunder – de 1979 nenhum time do Oeste de fora da Califórnia conquistara o título.

Como não poderia deixar de ser, Nikola Jokic foi o cestinha do jogo do título. Ele pontuou 28 vezes e ainda pegou 16 rebotes. Quem também teve um duplo-duplo foi Michael Porter Jr, autor de 16 pontos e 13 rebotes. Igualmente decisivo, Jamal Murray contribuiu com 14 pontos, quatro a mais que Bruce Brown.

Pelo lado do Miami Heat, Jimmy Butler fez 21 pontos, um a mais que Bam Adebayo, que pegou ainda 12 rebotes. Outros jogadores com participações importantes na noite foram: Max Strus e Kyle Lowry, ambos com 12 pontos.

Emoção até o fim

Disposto a definir o jogo o quanto antes, o Denver iniciou o último quarto abrindo 75 a 70. O Miami respondeu rápido e, aos três, Lowry diminuiu para 77 a 76. Contudo, a vontade dos Nuggets de serem campeões era maior. Aos cinco, Murray fez 81 a 76. A cinco minutos do fim, Jokic ampliou para 83 a 76. Só que Butler acertou bola de três no lance seguinte, recolocando o Heat no jogo.

A três minutos do fim, veio o lance polêmico da partida. Buttler sofreu falta numa tentativa para três pontos. O banco do Denver reclamou falta de ataque e pediu a revisão da jogada. Após mais de cinco minutos de análise das imagens, os árbitros mantiveram a falta. Butler converteu os três lances livres, e o Miami cortou a diferença para um ponto: 86 a 85.

A partir de então, o jogo ficou completamente aberto com os dois times se alternando na dianteira do marcador. A 24 segundos do término, Jimmy Butler errou um passe, e o Heat fez falta na sequência. Como Caldwell-Pope converteu os dois lances livres, o placar foi a 92 a 89 para os Nuggets. Para piorar ainda mais a situação do time da Flórida, Butler errou chute para três a 15 segundos do fim. Quando Brown fez 94 a 89, a torcida já começou a comemorar o título. E o Denver não deixou escapar a chance, confirmando a vitória por 94 a 89.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/denver-nuggets-supera-o-heat-e-e-campeao-da-nba-pela-primeira-vez/

Denver Nuggets supera o Miami Heat e é campeão da NBA pela primeira vez

2023-06-13