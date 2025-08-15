Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Acontece Departamento de Repressão ao Crimes Cibernéticos é inaugurado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

A sede no bairro Moinhos de Vento vai apurar golpes virtuais e o uso de inteligência artificial para prática de crimes

Foto: O Sul

Com o avanço tecnológico e a pandemia, os estelionatários virtuais se multiplicaram. Para combater esse tipo de crime, o Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc) inaugurou, nesta sexta-feira (15), sua sede na Rua Vinte e Quatro de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

A seção, que está em atividade desde abril, é responsável por investigar golpes virtuais e o uso de inteligência artificial na prática de delitos. Além disso, atua na prevenção e repressão de crimes informáticos, como a invasão de dispositivos por meios eletrônicos ou pela internet, incluindo a chamada deep web. “É muito importante a criação deste departamento, porque temos a ocorrência de muitos crimes cibernéticos praticados por indivíduos de outros estados”, declarou a subchefe de Polícia, delegada Adriana Regina da Costa.

Segundo o diretor do Dercc, delegado Eibert Moreira Neto, a necessidade de investigação especializada decorre do aumento da atuação de criminosos no ambiente virtual. “Em cem dias de atuação, já foram realizadas nove operações e expedidas 41 ordens de prisão preventiva. As ações ocorreram em 10 estados”, detalhou.

Conforme o chefe de Polícia, delegado Heraldo Chaves Guerreiro, os crimes cometidos no ambiente cibernético já superam os praticados presencialmente. “A Polícia Civil gaúcha, atenta a esse movimento do crime, se antecipa e cria um departamento especializado. Nós temos um compromisso muito grande com a segurança pública. Hoje, o Programa RS Seguro faz uma análise diária e contínua de todos os indicadores de criminalidade, e a nossa meta sempre será a redução desses indicadores”, afirmou.

Para o secretário adjunto da Segurança Pública, Mário Ikeda, a criação do Dercc representa um avanço importante para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. “Todos os dias recebemos ligações de criminosos tentando nos ludibriar, solicitando dados pessoais e nos induzindo a cair em golpes. A Polícia Civil, percebendo o avanço dos crimes virtuais, deu um passo essencial com a criação de um departamento específico para combatê-los”, declarou.

O Dercc foi criado por meio do Decreto nº 58.095, de 7 de abril de 2025, com o objetivo de estruturar e centralizar a atuação policial no combate a crimes praticados por meios digitais, como fraudes eletrônicas, invasões de sistemas, roubo de dados e disseminação de conteúdos ilícitos na internet. As denúncias podem ser feitas diretamente na sede do Dercc ou pelo site www.pc.rs.gov.br/inicial. 

42ª Expoagas inicia na próxima terça-feira, na FIERGS, em Porto Alegre
