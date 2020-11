Mundo Departamento de Estado impede o presidente eleito dos Estados Unidos de acessar mensagens de líderes estrangeiros

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Mesmo diante da obstrução, porém, a equipe de Biden está em contato com governos estrangeiros sem o envolvimento do Departamento de Estado Foto: Reprodução/Twitter

Uma pilha de mensagens de líderes estrangeiros para o presidente eleito Joe Biden está no Departamento de Estado, mas o governo Trump está impedindo que ele tenha acesso a elas, segundo funcionários do Departamento de Estado familiarizados com as mensagens.

Tradicionalmente, o Departamento de Estado apoia todas as comunicações do presidente eleito, motivo pelo qual muitos países começaram a enviar mensagens ao Estado no fim de semana. Mas com Biden proibido de acessar recursos do Departamento de Estado pelo governo Trump, enquanto o republicano contesta os resultados eleitorais, dezenas de mensagens não foram recebidas.

Mesmo diante da obstrução, porém, a equipe de Biden está em contato com governos estrangeiros sem o envolvimento do Departamento de Estado, e o democrata já realizou várias ligações a líderes, incluindo Angela Merkel da Alemanha e Justin Trudeau do Canadá.

Essas ligações, porém, estão operando sem o apoio logístico e de tradução que o centro de operações do Departamento de Estado oferece. “Eles prefeririam usar os recursos do Departamento de Estado”, disse uma fonte, que observou que a equipe de Biden está tendo que lidar com o desafio inesperado de operacionalizar essas ligações.

Biden não está apenas sendo impedido pelo Departamento de Estado de receber mensagens e assistência para facilitar e preparar ligações, mas na terça-feira o secretário de Estado Mike Pompeo se recusou a reconhecer a vitória do democrata, dizendo que “haverá uma transição suave para um segundo governo Trump”, acendendo furor e turbulento diplomatas.

O presidente eleito também está sendo impedido de receber os mesmos briefings de inteligência que o presidente, conhecido como o resumo diário do presidente.

Os líderes estrangeiros começaram a perceber que o Departamento de Estado americano não pode colocá-los em contato com o presidente eleito e suas equipes solicitaram a ajuda de ex-diplomatas da era Obama para enviar mensagens de felicitações à equipe do democrata, disseram fontes.

Alguns governos estrangeiros sentem que estão navegando em um labirinto desconhecido, disseram diplomatas estrangeiros. No passado, o Departamento de Estado conduziu processos de transição mais tranquilos.

“Foi útil que as operações do Estado fizessem as ligações e prestassem serviços de tradução, e somos gratos pela cooperação do governo Bush para que isso acontecesse”, disse Denis McDonough, que serviu no governo Obama e trabalhou com Obama durante o transição.

